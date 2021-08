Bất ngờ bắt đối tượng thứ 5 trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

Từ lời khai nhóm cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội, cảnh sát xác định còn một nghi phạm liên quan đến hành vi không tố giác.





Khánh - chủ mưu vụ cướp xe máy của nữ lao công (ở giữa) và Nguyễn Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Y.Hưng



Sáng 6.8, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã bắt giữ đối tượng thứ 5 trong vụ án cướp tài sản của chị Lê Thị T, xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.



Nghi phạm này là Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi) ở quận Đống Đa, Hà Nội.



Lời khai ban đầu của Lê Minh Khánh (19 tuổi) - đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện vụ cướp xe máy cho thấy, sau khi chiếm đoạt được tài sản của nữ lao công, các đối tượng mang xe về để ở một con ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội



Trước đó, khi rời khỏi hiện trường vụ án, Bình và Khánh sau khi cất xe đã cùng nhau đi vứt hung khí ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên rồi về nhà.



Ngày hôm sau, Khánh gặp Hoàng kể lại chuyện mình vừa “kiếm” được một chiếc xe máy. Khánh và đồng bọn bàn bạc tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được.



Lo sợ hành động của mình sẽ bị phát hiện, Khánh và Hoàng đã mang chiếc xe đã cướp được để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.



Trước đó, trong ngày 5.8, sau hơn hai ngày truy tìm, Công an quận Nam Từ Liêm lần lượt bắt 4 nghi phạm liên quan đến vụ cướp xe máy của chị T - vào rạng sáng 3.8 vừa qua.



Ngoài Lê Minh Khánh, cùng ngày, cảnh sát đã bắt Trương Thiên Bình (18 tuổi), Bùi Quý Dương (18 tuổi), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi) đều ở Hà Nội.



Khánh được xác định là đối tượng cầm đầu, tổ chức và rủ các đối tượng Bình, Dương, Hiếu cùng tham gia.



Khánh đã phân công Dương và Hiếu đi trên xe máy của Dương chặn đầu xe của chị Lê Thị T, công nhân vệ sinh môi trường, hỗ trợ mình thực hiện hành vi gí dao khống chế cướp xe máy của nạn nhân.



