Bộ Công an khởi tố 1 đối tượng trong nhóm tấn công Báo điện tử VOV

Bộ Công an cho hay, đã làm rõ hành vi của nhóm hacker tấn công Báo điện tử VOV, song đang xác minh động cơ, mục đích của họ.



Bộ Công an điều tra cuộc tấn công mạng vào Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh thông tin về vụ việc tấn công Báo điện tử VOV. Ảnh: V.Dũng



Chiều 21.6, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho biết, qua điều tra ban đầu, xác định đối tượng có hành vi tấn công Báo điện tử VOV.



"Hiện nay cơ quan đang điều tra, xác định động cơ mục đích, trong khi đó hành vi thì đã rõ ràng rồi", thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết.



Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố một bị can trong nhóm tấn công báo điện tử VOV. Tuy nhiên, lãnh đạo A05 chưa cung cấp danh tính và tội danh của người này vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng.



Về hành vi của một đối tượng hướng dẫn tấn công mạng có vi phạm không, thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho hay, tuỳ theo mức độ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.



Trước những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công mạng báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, thiếu tướng Mạnh cho biết, hiện nay có hay không thì phải điều tra, chưa có kết luận.



Cùng ngày, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết A05 đã xác định nhóm hacker thực hiện hành vi tấn công mạng vào báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn) hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.



Theo trung tướng Xô, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công mạng báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn.



Chiều 18.6, trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nhóm nghi phạm gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ (DDoS).



"Những nghi phạm này đều ở trong nước. Cơ quan chức năng đang trong quá trình làm việc để có những bước tố tụng tiếp theo", ông Xô nói và cho hay cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm sau khi làm rõ hành vi.



Theo trung tướng Xô, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ hỗ trợ việc đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, xử lý nhằm khắc phục sự cố tương tự.



Cuộc tấn công mạng trên bắt đầu diễn ra từ ngày 12.6. Hai ngày tiếp đó, quản trị viên tiếp tục ghi nhận các đợt tấn công mới khiến băng thông của hệ thống và website của VOV bị truy cập quá tải.



Ngoài các hình thức tấn công trên, người đứng sau các cuộc tấn công còn hạ tín nhiệm sao của báo điện tử VOV trên Google hay liên tục bình luận phản cảm, đe dọa trên fanpage của báo.



Chiều 15.6, đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM cũng cho biết trang web của báo ở địa chỉ plo.vn bị tấn công bằng DDoS. Hậu quả, việc truy cập vào trang báo điện tử này bị gián đoạn.



Sau các vụ việc trên, Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông điều tra, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm pháp luật.



Theo Việt Dũng (LĐO)