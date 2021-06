Bộ Công an điều tra cuộc tấn công mạng vào Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Để làm rõ nguyên nhân trang Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này không thể truy cập, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.





Sáng 14-6, trao đổi với báo chí, ông Ngô Thiệu Phong, Tổng biên tập Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (Vov.vn), cho biết đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang Báo điện tử Vov.vn và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này.



Trưa cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết đơn vị đã nhận được công văn của Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam. Hiện, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.





Trang Web Báo VOV thời điểm không truy cập được - Ảnh: Chụp màn hình



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ tối 12-6, việc truy cập vào Báo điện tử Vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12 giờ ngày 13-6, độc giả hoàn toàn không truy cập được vào đường link Vov.vn.



Theo bộ phận kỹ thuật của Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, đây là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Đồng thời, Fanpage của tờ báo này cũng nhận hàng chục ngàn bình luận mang tính tiêu cực, công kích. Cơ quan này đã liên hệ với Google và Facebook để xử lý các vấn đề có liên quan.



Đại diện Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam cũng cho biết việc tờ báo bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn, ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả. Đài tiếng nói Việt Nam đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết, trong đó đề nghị Bộ Công an truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc tấn công báo điện tử.



Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (Vov.vn) đã có nhiều giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố và truy cập bình thường từ tối ngày 13-6.



Theo Ninh Cơ (NLĐO)