Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 21 "quái xế" đua xe giữa mùa dịch COVID-19

21 thanh niên mới lớn, đi trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao, đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị công an xử lý ở Hà Nội.



Nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19, bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Q.Trường.



Ngày 16.5, Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội, cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý 21 đối tượng liên quan đến hành vi đua xe, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



Trước đó, đêm 14.5, Công an thị xã Sơn Tây tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn đã phát hiện nhóm thanh niên tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng có biểu hiện đua xe trái phép. Công an đã triển khai nhanh lực lượng, tổ chức vây bắt.



Khi nhóm “quái xế” này đi đến địa bàn phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây thì bị tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây bắt giữ.



Đội Cảnh sát giao thông - Công an thị xã Sơn Tây lập biên bản tạm giữ 7 phương tiện xe môtô, lập hồ sơ xử lý 21 đối tượng đều ở thị xã Sơn Tây, trong đó có 2 đối tượng ở địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ (Hà Nội).



Bước đầu xác minh, nhóm “quái xế” trên gồm 21 đối tượng đi trên 12 xe môtô có độ tuổi từ 16-22 tuổi vi phạm các lỗi như: Xe không gắn biển số, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng…



Cơ quan chức năng cho hay, hành vi của nhóm thanh niên trên không chỉ gây mất trật tự xã hội còn gây mất an toàn cho người đi đường.



Trong khi Hà Nội đang phòng chống dịch COVID-19, song nhóm thanh thiếu niên này vẫn tụ tập đông người để đua xe trái phép.



https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-ha-noi-bat-giu-nhom-21-quai-xe-dua-xe-giua-mua-dich-covid-19-909837.ldo

Theo Quang Việt (LĐO)