Pleiku: Quái xế lạng lách, ném ớt bột vào Cảnh sát Giao thông

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Đại Vỹ (SN 2003, trú tại tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku) về hành vi chống người thi hành công vụ.





Khoảng 21 giờ ngày 17-4, một đối tượng tên Lâm (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Winner X BKS 81B1-772.90 chở Vỹ từ Công viên Kpă Klơng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đi dạo phố. Cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Cán bộ Công an TP. Pleiku lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đại Vỹ. Ảnh: Văn Ngọc



Khi đến góc đường Nguyễn Tất Thành-Lê Lợi, 2 đối tượng gặp tổ tuần tra, kiểm soát chống đua xe của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) do Đại úy Phạm Quang Dũng điều khiển mô tô công vụ BKS 81B1-000.99 chở Thiếu tá Phạm Anh Chiến.



Thấy vậy, Lâm rủ Vỹ điều khiển xe lạng lách đánh võng để thách thức Đại úy Dũng và Thiếu tá Chiến. Phát hiện sự việc, tổ tuần tra bám theo sau 2 đối tượng. Khi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 1, phường Phù Đổng, Lâm điều khiển xe chạy chậm lại chờ xe của lực lượng Cảnh sát Giao thông đến gần. Lúc này, Lâm đưa cho Vỹ 1 bì ni lông đựng ớt bột để ném về phía Cảnh sát Giao thông khiến Đại úy Dũng và Thiếu tá Chiến phải dừng xe không thể tiếp tục nhiệm vụ tuần tra.



Sau khi thực hiện hành vi, Lâm chở Vỹ quay lại khu vực Công viên Kpă Klơng. Tại đây, Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Phù Đổng bắt giữ Vỹ, riêng Lâm nhảy khỏi xe bỏ trốn. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục truy bắt đối tượng Lâm để xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN NGỌC