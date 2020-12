Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku: Thông báo truy tìm đối tượng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang xác minh, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm vụ: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vào tháng 3-2020, xảy ra tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku.

Quá trình giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku xác định đối tượng có nhân thân lai lịch như sau:

Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh; giới tính: Nam;

Sinh năm: 1996; tại: Tỉnh Gia Lai;

Nguyên quán: Phù Mỹ, Bình Định;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Họ tên cha: Nguyễn Văn Ân; SN 1966;

Họ tên mẹ: Cao Thị Tâm; SN 1968;

Là đối tượng có liên quan đến tin báo tố giác về tội phạm. Hiện tại, Nguyễn Quang Vinh không có mặt tại địa phương, bỏ đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 12 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku yêu cầu Nguyễn Quang Vinh có mặt tại Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Pleiku để làm việc. Ai biết đối tượng Nguyễn Quang Vinh ở đâu, xin thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku theo địa chỉ: Số 11 đường Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (hoặc liên hệ đồng chí Lưu Minh Hòa, số điện thoại 0914588568) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

