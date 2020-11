Tạm giữ 3 đối tượng cưa hạ cây gỗ hương ở Kbang

(GLO)- Chiều 23-11, Công an huyện Kbang cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng Chu Thanh Hùng (SN 1985, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang), Triệu Văn Thực (SN 1994), Đặng Trung Hiếu (SN 1992, cùng trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang) để điều tra về hành vi khai thác trái phép lâm sản trên địa bàn.





Gỗ hương quý hiếm tại rừng Kbang luôn là mục tiêu của lâm tặc. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, lực lượng chức năng huyện Kbang đã phát hiện tại lô 5 khoảnh 1 và lô 1 khoảnh 2, tiểu khu 90, thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa quản lý có một số cây gỗ hương quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt bị cưa hạ. Công an huyện Kbang đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện cùng các cơ quan liên quan truy tìm đối tượng. Biết bị truy tìm, 3 đối tượng Hùng, Thực, Hiếu đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận hành vi của mình.



Các đối tượng trên khai nhận đã cưa hạ 3 cây gỗ hương ở tiểu khu 90 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa. Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

VĂN NGỌC