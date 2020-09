Phá đường dây sản xuất hàng trăm ngàn viên thuốc giả tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành

Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng trăm ngàn viên thuốc giả, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hà Nội.





Ngày 1-9, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, phòng bệnh giả, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.



Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả bị bắt giữ - Ảnh: Báo Nghệ An



Trước đó, sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tiến (SN 1983, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) và Bùi Quý Phúc (SN 1986, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 43 thùng các-tông chứa 11.352 lọ thuốc trị ho nhãn hiệu Pharcoter và 86 thùng các-tông chứa nhiều loại thuốc tây, thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.



Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận từ khoảng cuối tháng 5-2020, hai đối tượng thống nhất Phúc chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng, còn Tiến tiêu thụ hàng. Sau đó, Phúc đã thuê in tem nhãn thuốc, mua bao bì, nguyên liệu, tự lên công thức, thành phần thuốc, gửi cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng để dập thành viên thuốc và đóng bao bì. Bùi Quý Phúc đã giao cho Nguyễn Hữu Tiến 57 thùng các-tông với giá mỗi lọ thuốc là 45.000 đồng (tổng giá trị lô hàng là hơn 700 triệu đồng). Sau đó Tiến đã bán loại thuốc trên cho nhiều nhà thuốc tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang và TP Hà Nội với giá 55.000 đồng/lọ.



Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Tiến (SN 1986, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và khám xét cơ sở sản xuất của đối tượng, thu giữ 1 máy nén dập viên thuốc, 1 máy nghiền, 1 máy trộn, 1 máy xát hạt và 1 máy sấy thuốc. Đối tượng khai nhận cơ sở chuyên nhận sản xuất các loại thuốc chữa bệnh và các loại thực phẩm chức năng theo đơn đặt hàng của khách.



Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)