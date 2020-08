Nhờ camera, công an phát hiện bảo vệ bệnh viện tàng trữ "hàng nóng"

Qua kiểm tra, công an phát hiện bảo vệ 1 bệnh viện có hành vi tàng trữ hàng nóng và liên quan đến hoạt động cho vay.





Ngày 30-8, Công an quận 9 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ súng, đạn, mã tấu... và hoạt động cho vay trên địa bàn.



Theo hồ sơ điều tra bước đầu, chiều 29-8, đội hình sự đặc nhiệm Công an quận 9 nhận được tin báo từ hệ thống camera an ninh về việc phát hiện nam thanh niên đi xe máy màu đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang có biểu hiện nghi vấn tại đường Lê Văn Việt (gần Bệnh viện quận 9). Ngay lập tức trinh sát hình sự được điều động đến kiểm tra hành chính thì người này không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, không có giấy phép lái xe... Nam thanh niên sau đó được mời về trụ sở làm việc.













Súng, đạn, mã tấu... công an thu giữ tại phòng đối tượng



Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Quốc Việt, đang làm bảo vệ và giữ xe tại Bệnh viện quận 9.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Việt có hành vi mua bán và tàng trữ súng, đạn, kiếm... Ngoài ra, công an còn phát giác đối tượng này liên quan đến hoạt động cho vay tiền.



Với những chứng cứ không thể chối cãi, Việt thừa nhận tàng trữ vũ khí và cho một số người ở bệnh viện vay tiền. Lực lượng công an đến bệnh viện kiểm tra, thu giữ toàn bộ súng, đạn, mã tấu... để phục vụ điều tra.



Theo SỸ HƯNG (NLĐO)