Sa lưới sau 36 năm trốn nã

Trong số 20 đối tượng truy nã bị Đội Truy nã truy tìm (Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam) phát hiện bắt giữ vừa qua, có đối tượng trốn nã đến 36 năm. Điều đáng nói, sau khi vào miền Nam lẩn trốn, đối tượng đã làm lại giấy CMND, thay tên đổi họ để qua mặt cơ quan chức năng.



Lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Lộc hơn 30 năm về trước và Nguyễn Văn Lộc bị bắt giữ sau 36 năm lẩn trốn.





Nhắc đến các đối tượng Nguyễn Văn Lộc (1951, quê xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam), các trinh sát Đội Truy nã truy tìm (TNTT) cho hay, đây là đối tượng để lại nhiều ấn tượng với các trinh sát, vì quá trình xác minh, bắt giữ diễn ra trong thời gian rất dài, với hàng chục chuyến di chuyển vào nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam.



Theo hồ sơ lưu trữ thể hiện, trong 2 năm 1979 và 1980, Nguyễn Văn Lộc cùng đồng bọn đã 28 lần tổ chức trộm cắp máy nổ, hầu hết thời gian thực hiện từ 2-3 giờ sáng với tổng số 32 chiếc máy nổ, trong đó có 27 chiếc của hợp tác xã và 5 chiếc của tư nhân trên địa bàn 6 huyện của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Sau khi bị bắt, đưa ra xét xử vào năm 1981, Nguyễn Văn Lộc bị kết án 17 năm tù về tội "Trộm tài sản xã hội chủ nghĩa", 3 năm tù về tội "Trộm tài sản công dân", tổng hình phạt tù là 20 năm. Đến tháng 7-1983, khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Điềm, trong một lần được ra ngoài lao động, Nguyễn Văn Lộc đã tìm cách bỏ trốn khỏi trại giam nên bị phát lệnh truy nã.



Sau khi nhận được lệnh truy nã Lộc, các trinh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam không ngừng lần theo dấu vết để truy bắt Nguyễn Văn Lộc. Tuy nhiên, do đối tượng tỏ ra rất ma mãnh, di chuyển chỗ ở liên tục nên công tác truy bắt Lộc gặp rất nhiều khó khăn. Bỏ trốn khỏi Trại giam An Điềm, Lộc trốn đi nhiều nơi rồi vào tỉnh Đồng Nai để làm công nhân xây dựng thủy điện. Sau đó, đối tượng di chuyển đến tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước. Tại đây Lộc làm lại giấy CMND, thay tên đổi họ thành Dương Quốc Hữu Tài. Khi đã có giấy CMND với tên Dương Quốc Hữu Tài “lận lưng”, Lộc luôn tỏ ra là người điềm tĩnh và sống chan hòa với bà con lối xóm nên không ai nhận ra đây là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. “Hơn 30 năm, ngoại hình đối tượng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua thời gian xác minh, các trinh sát phát hiện đối tượng Dương Quốc Hữu Tài khả nghi, rất giống Nguyễn Văn Lộc. Để khẳng định chính xác, chúng tôi đã liên hệ với CA tỉnh Bình Phước, nơi làm CMND cho Tài để tra dấu vân tay. Qua đối chiếu đã xác định Tài chính là Lộc. Nhưng để bắt giữ được đối tượng không phải chuyện đơn giản…”, Trung tá Trần Thị Thu Trang - Đội trưởng Đội TNTT kể lại.



Sống ở Bình Phước được một thời gian, Tài tiếp tục di chuyển lên quận 9 (TPHCM) sinh sống và mua được nhà cửa tại đây. Tuy nhiên, để qua mặt cơ quan chức năng, Tài không ở tại quận 9 mà dạt lên quận 2 thuê nhà trọ để bán vé số, còn căn nhà ở quận 9 để lại cho vợ con ở, trong khi hộ khẩu vẫn ở Bình Phước. “Qua quá trình trinh sát và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều lần các cán bộ truy nã tội phạm đã biết được Dương Quốc Hữu Tài chính là Nguyễn Văn Lộc đang bị truy nã và tức tốc vào TPHCM để truy bắt. Song, do đối tượng thay đổi địa điểm liên tục nên các chuyến truy bắt trước đây đã không mang lại kết quả. Đến tháng 11-2018, khi Phòng Truy nã tội phạm được sáp nhập về Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam, các trinh sát vẫn đau đáu việc phải bắt giữ cho bằng được Nguyễn Văn Lộc để đưa về xét xử theo quy định. Vì vậy các mũi trinh sát bằng các biện pháp nghiệp vụ liên tục được triển khai vào TPHCM để khoanh vùng, bắt giữ đối tượng. Đến ngày 31-12-2019, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ CA đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Lộc khi đang lẩn trốn tại P. Bình Trưng Đông, quận 2, TPHCM”, Thượng tá Lê Tự Pháo- Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Nam thông tin.



Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Lộc được di lý về Quảng Nam và được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam bàn giao cho Trại giam An Điềm thụ lý theo thẩm quyền. Như vậy, sau 36 năm lẩn trốn, dù đối tượng thay tên đổi họ, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành, tuy nhiên “lưới trời lồng lộng”, cuối cùng Lộc cũng đã bị bắt giữ.

Theo BÃO BÌNH (cadn)