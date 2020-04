Khởi tố đối tượng nhận tài liệu nhằm lật đổ chính quyền

Từ năm 2017, Thành tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Khi vừa nhận được cờ ba sọc và tài liệu từ nước ngoài gửi về thì bị bắt.





Lê Ngọc Thành tại Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang - Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 25-4, đại tá Lâm Thành Sol - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Thành - 48 tuổi, ngu phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên - để tiếp tục điều tra về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".



Theo đại tá Sol, Thành đã tham gia tổ chức phản động và nhận tài liệu gửi về. Khi vừa nhận tài liệu của tổ chức phản động gửi về thì bị lực lượng an ninh phát hiện và bắt giữ.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Thành sử dụng mạng xã hội Facebook kết bạn với nhiều đối tượng trong và ngoài nước là thành viên của tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".



Khoảng tháng 11-2019, Thành đã đăng ký tham gia tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia "trưng cầu dân ý" bầu cho Đào Minh Quân làm "tổng thống đệ III Việt Nam Cộng Hòa".



Sau thời gian tham gia, Thành được đối tượng trong tổ chức gửi cho 2 lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".



Khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt, Thành tạo một tài khoản Facebook khác để tiếp tục hoạt động.



Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ Thành cùng tang vật gồm 2 lá cờ ba sọc và các đồ vật liên quan.



Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh tiếp tục điều tra.





Theo BỬU ĐẤU (TTO)