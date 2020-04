Kế hoạch "có 1 không 2" của người vợ trẻ

Người vợ trẻ đã nói dối mình trúng xổ số Vietlot với giá trị giải thưởng 49 tỷ đồng. Để chồng tin thật, Hiền đã sử dụng sim rác, tự nhắn tin trúng thưởng vào số ĐTDĐ của mình rồi rủ chồng và anh trai ra Hà Nội nhận thưởng.

Lê Thị Hiền (1993, trú xã Phúc Thọ, H. Nghi Lộc, Nghệ An) lấy chồng khi còn trẻ, cả hai đều chưa có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình khá khó khăn. Giữa năm 2017, khi vợ mang bầu, để có thêm tiền trang trải cuộc sống, anh Nguyễn Văn Thắng quyết định đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).



Thương chồng bị thoát vị đĩa đệm, đi làm xa sẽ vất vả, trong khi bản thân đang mang thai cần sự chăm sóc của chồng nên người vợ trẻ kiên quyết phản đối kế hoạch này.



Tuy nhiên, thấy chồng nằng nặc đòi đi, Hiền đã nghĩ ra kế hoạch để níu chồng lại bằng cách nói dối mình vừa trúng xổ số Vietlot với giá trị giải thưởng 49 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Hiền dùng sim rác, lưu trong danh bạ tên tổng đài của công ty Vietlot, tự soạn tin nhắn thông báo trúng thưởng gửi vào số điện thoại của mình rồi đưa cho chồng và người nhà xem.



Thậm chí, Hiền còn nhờ chồng và anh trai chồng đưa ra Hà Nội để nhận thưởng. Khi đến trụ sở công ty Hiền viện lý do “bảo mật” nên bảo 2 người đợi ở ngoài chỉ có mình vào nhận thưởng.



Mặc dù giả tung tin trúng thưởng nhưng để có tiền thật, Hiền tiếp tục nghĩ ra màn kịch lừa đảo. Đích nhắm tới của Hiền là chị Ngô Thị T.D (1989, trú cùng xã, nhân viên một ngân hàng thương mại ở TP Vinh, Nghệ An), có mối quan hệ họ hàng với nhà chồng Hiền.





Bị cáo Lê Thị Hiền bật khóc tại tòa.



Thấy chị D. là người hay mê tín nên Hiền “bắn tin” mình vừa trúng Vietlot và tỉ tê tâm sự gia đình đang vướng phần âm nên dù tiền đã nhận về nhưng chưa sử dụng được mà phải thuê thầy làm lễ giải hạn.



Do chị D. còn “bán tín bán nghi”, Hiền lấy một sim điện thoại khác, tự nhận là thầy cúng đang làm lễ giải hạn cho nhà Hiền để trò chuyện với chị D. Ngoài ra, Hiền còn kỳ công lập facebook mang tên một người quen của chị D. đang sinh sống ở Đức để “xác nhận” việc Hiền trúng Vietlot nhưng “chưa thể tiêu được tiền”.



Không những vậy, Lê Thị Hiền còn nghĩ ra câu chuyện “vong” của đứa con đã mất của mình đầu thai vào con chị D. nên bản thân Hiền cũng rất yêu quý cháu bé. Sau khi tỉ tê trò chuyện, Hiền ngỏ ý mượn chị này một ít tiền để giải quyết công việc trước mắt.



Bao giờ cúng giải hạn xong sẽ lấy tiền từ khoản trúng Vietlot này để trả, còn cho chị D. mượn tiền trả nợ cho người thân và dành 1 khoản để “hỗ trợ” con chị D. Tin tưởng Hiền, chị D. nhiều lần chuyển số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.



Tháng 8-2018, chị D. yêu cầu Hiền trả tiền nhưng do đã tiêu hết tiền nên Hiền sử dụng facebook mạo danh người quen của chị D. đang ở nước ngoài nói có gói bảo hiểm được thanh toán 20 tỷ đồng nhưng chưa đến kỳ hạn, nếu muốn thanh toán được phải chạy lo thủ tục.



Tài khoản này nhờ chị D. chuyển tiền cho Hiền để Hiền lo thủ tục. Khi thanh toán được gói bảo hiểm trên, số tiền 20 tỷ này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của chị D. để thanh toán khoản vay 3,3 tỷ trước đó của Hiền và hoàn trả số tiền vừa vay để “chạy” thủ tục nói trên. Tiếp tục tin tưởng Hiền, chị D. lại vay mượn người quen để chuyển cho Hiền số tiền 4,7 tỷ đồng.



Có tiền, Hiền mua ô-tô cho chồng, đổi xe cho mình, mua đất, mua vàng, sắm sửa đồ đạc trong nhà… Chờ mãi không thấy tiền được chuyển vào tài khoản, chị D. bắt đầu nghi ngờ và biết mình bị lừa. Sự việc bị lộ, Hiền trả lại cho bị hại hơn 5,3 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, giấy tờ đất, xe máy, ô-tô…



Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lê Thị Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, bị hại Ngô Thị T.D vẫn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Hiền để Hiền sớm trở về nuôi dưỡng hai con. Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hiền 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đền bù toàn bộ số tiền chiếm đoạt còn lại cho bị hại.

