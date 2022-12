Dự báo thời tiết Gia Lai từ ngày 9-12 đến 12-12

(GLO)- Trong 3 ngày tới (từ ngày 9-12 đến 12-12), thời tiết Gia Lai phổ biến có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi.



Khu vực các huyện phía Tây và phần giữa của tỉnh như: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang và TP. Pleiku có mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, phổ biến ít mưa.

Thời tiết Pleiku ngày trời nắng gián đoạn. Ảnh: Gia Bảo





Nhiệt độ trung bình từ 22 độ C đến 23 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 19 độ C đến 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 29 độ C-31 độ C; Độ ẩm trung bình: 73%-78%; Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.



Khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc tỉnh gồm: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã An Khê có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa mưa rào vài nơi đến rải rác.



Nhiệt độ trung bình từ 22 độ C đến 23 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 20 độ C-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 28 độ C-30 độ C. Độ ẩm trung bình: 83%-88%. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.



Khu vực các huyện phía Đông Nam tỉnh: (Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Krông Pa) có mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi.



Nhiệt độ trung bình: 24 độ C-25 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 20 độ C-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 30 độ C-32 độ C. Độ ẩm trung bình: 80%-85%. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.



Khuyến cáo: Khu vực phía Đông có nơi mưa vừa đến mưa to cục bộ, chú ý lũ quét và sạt lở đất ở những nơi sông suối nhỏ.



NGUYỄN VĂN HUẤN