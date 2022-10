Dự báo diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2022

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo trong mùa bão năm nay khả năng vẫn còn 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đề phòng những cơn bão phức tạp từ nay đến hết mùa bão 2022. Ảnh minh hoạ: WINDY

Khả năng xuất hiện bão "rớt" sang đầu năm 2023

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 11.2022 đến tháng 1.2023.

Về hiện tượng ENSO, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 1 năm 2023 với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần với xác xuất khoảng từ 50 - 60%.

Từ nay đến tháng 1 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 3 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2 hoặc 3 cơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022. Ngoài ra có khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nam Biển Đông.

Trước đó, từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 10 năm 2022 trên khu vực Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào ngày 4.8 không đổ bộ vào đất liền nước ta; 3 cơn bão là bão số 2 Mulan, bão số 3 Ma-on, bão số 4 Noru đều đổ bộ trực tiếp đến đất liền nước ta và bão số 5 Sonca hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Về tình hình lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ, từ tháng 11.2022-1.2023, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20 - 40%.

Khu vực Trung Bộ tháng 11 năm 2022, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15 - 30%; khu vực trung và nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30 - 60%, có nơi trên 70% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 12.2022-1.2023, tại khu vực Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 30%, khu vực trung Trung Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 11 năm 2022, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 50-100% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn; tại khu vực nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 12.2022 - 1.2023, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đề phòng nước dâng do bão trong các tháng cuối năm

Các đợt không khí lạnh vào các tháng cuối năm 2022 có khả năng gây sóng cao 2-4m cho toàn bộ vùng biển từ bắc vào nam, riêng vùng biển Cà Mau-Kiên Giang sóng biển chỉ phổ biến 1-2m.

Ven biển các tỉnh khu vực Trung Bộ cần lưu ý đề phòng nước dâng do bão trong khoảng từ tháng 10 - 12.2022 với xác suất khoảng 70%. Trong tháng 11 - 12.2022 khu vực ven biển Trung Bộ (các tỉnh từ Phú Yên trở vào phía nam) và ven biển đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nước dâng do gió mùa đông bắc hoạt động mạnh.

Ngoài ra, từ tháng 11.2022 đến tháng 1.2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường. Trường hợp triều cường trùng với thời kỳ gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ gây ngập lụt tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển và cửa sông khu vực ven biển Nam Bộ.