Sáng nay 30.6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 - cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2022 và có tên quốc tế là bão Chaba.





Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 30.6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm 2022 và có tên quốc tế là cơn bão Chaba.



Dự báo đường đi của bão số 1 trên Biển Đông.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia



Cập nhật lúc 7 giờ sáng nay 30.6, tâm bão số 1 ở vị trí vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc và 115,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tức là 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Theo đó, vùng biển gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 120 km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mai 1.7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc và 114,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tức là từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.



Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 15,0 - 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 113,0 - 117,0 độ kinh đông. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.



Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Theo Phan Hậu (TNO)