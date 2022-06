Điều đặc biệt nhất của Ngọc Châu và dàn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nhìn lại những người đẹp từng đăng quang ngôi vị hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sẽ thấy họ có sự đặc biệt.



Thùy Lâm là hoa hậu đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi cuộc thi này bắt đầu được tổ chức năm 2008. Trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp, Thùy Lâm hoạt động năng nổ ở showbiz với nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Cho đến nay, Thùy Lâm là ca sĩ đầu tiên đăng quang ngôi vị hoa hậu ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.



Sau khi đăng quang hoa hậu, Thùy Lâm đại diện nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới được tổ chức tại Việt Nam và dừng chân ở vị trí top 15.





Thùy Lâm là ca sĩ đăng quang hoa hậu. Ảnh: NVCC



Rời cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Thùy Lâm kết hôn và lui về ở ẩn. Đến đầu năm 2022, Thùy Lâm đăng ảnh thông báo với người hâm mộ, cô đã là mẹ của 3 con. Thùy Lâm rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình.



H’Hen Niê là thí sinh Ê đê đầu tiên đăng quang hoa hậu



Cho đến bây giờ, hành trình đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào đến top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới của H’Hen Niê vẫn là một kỳ tích, một kỷ lục mà rất lâu nữa mới có thể vượt qua.



Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, 2 thí sinh được dự đoán mạnh nhất là Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Kết quả cuối cùng bất ngờ gọi tên H’Hen Niê cho ngôi vị hoa hậu. Đây được đánh giá là bước ngoặt lớn ở một cuộc thi sắc đẹp Việt, khi H’Hen Niê phá vỡ mọi quy chuẩn về vẻ đẹp truyền thông. Cô gái với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc ngắn sau đó tiếp tục viết nên những kỷ lục mới cho riêng mình khi lập kỳ tích cho nhan sắc Việt ở đấu trường quốc tế.



5 H'Hen Niê là thí sinh Ê Đê đầu tiên đăng quang ngôi vị hoa hậu với câu chuyện đầy xúc động về hành trình trưởng thành. Ảnh: FBNV



H’Hen Niê cũng là cô gái Ê Đê đầu tiên đăng quang ngôi vị hoa hậu ở Việt Nam. Với câu chuyện đặc biệt về hành trình trưởng thành, phá bỏ tục tảo hôn, làm giúp việc ở thành phố để mưu sinh... H'Hen Niê đã trở thành biểu tượng thành công của sắc đẹp Việt, là câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực vươn lên tỏa sáng.



Ngọc Châu là quán quân Vietnam’s Next Top Model đầu tiên đăng quang hoa hậu



Tính đến thời điểm này, có thể thấy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang là sân chơi của các thí sinh Vietnam's Next Top Model. Rất đông thí sinh ở cuộc thi người mẫu Vietnam's Next Top Model đã đoạt thứ hạng cao ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.



Hoa hậu H’Hen Niê từng lọt đến top 8 Vietnam's Next Top Model sau đó bị loại. Phạm Thị Hương – đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – trước đó đã dừng chân ở top 7 Vietnam's Next Top Model 2010.



Còn có thể kể tên hàng loạt cái tên nổi bật như Hoàng Thùy (quán quân Vietnam's Next Top Model 2011) đoạt Á hậu 1, Mâu Thủy (quán quân Vietnam's Next Top Model 2013) đoạt Á hậu 2 ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.



Ngọc Châu là quán quân Vietnam's Next Top Model đầu tiên đoạt ngôi vị hoa hậu. Ảnh: FBNV





Gần nhất, Hương Ly (quán quân Vietnam's Next Top Model 2015) tham gia liên tiếp 2 mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, 2022 và đều dừng chân ở top 5.



Nguyễn Thị Ngọc Châu, cô gái vừa trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Và nhìn lại hành trình các thí sinh người mẫu của Vietnam's Next Top Model đổ xô đi thi hoa hậu, có thể thấy, Ngọc Châu là quán quân đầu tiên ở cuộc thi này đã đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.



Trước Ngọc Châu, các quán quân khác như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly... đều chưa thể vươn đến vị trí cao nhất.



