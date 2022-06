Loạt kỷ lục "khủng" của tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu

Từng sở hữu loạt thành tích đáng nể trên các đấu trường sắc đẹp, nhưng Ngọc Châu vẫn là cái tên mờ nhạt cho đến khi cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.





Nhiều khán giả đã nói vui, hài hước về tuổi trẻ của Ngọc Châu, “cô gái đã dành cả thanh xuân đi thi hoa hậu”. Với sự chăm chỉ, cầu tiến và nỗ lực không ngừng, Ngọc Châu trải qua nhiều cuộc thi, qua đó, cô sở hữu loạt thành tích đáng nể.

Quán quân đầu tiên của Vietnam's Next Top Model đăng quang hoa hậu

Từng có cuộc đổ bộ của hàng loạt quán quân Vietnam’s Next Top Model tham gian đấu trường sắc đẹp ở các cuộc thi hoa hậu. Thậm chí, cuộc đổ bộ này của loạt quán quân Vietnam's Next Top Model còn khiến dư luận phải định nghĩa lại về ngoại hình, sắc đẹp của giới người mẫu.

Xưa nay, người mẫu – vốn vẫn được định hình với những vẻ đẹp cá tính, góc cạnh, hay thậm chí là gai góc, nổi loạn, phá cách. Giới người mẫu luôn tạo sự khác biệt về ngoại hình, cá tính mạnh, được xem là không phù hợp với các tiêu chí ở đấu trường sắc đẹp hoa hậu. Vẻ đẹp của hoa hậu được định nghĩa khác với vẻ đẹp của giới người mẫu. Điều này đã thay đổi khi loạt quán quân Vietnam's Next Top Model (một cuộc thi người mẫu) đổ bộ đi thi hoa hậu.

Có thể kể tên hàng loạt cái tên nổi bật như Hoàng Thùy (quán quân Vietnam's Next Top Model 2011), Mâu Thủy (quán quân Vietnam's Next Top Model 2013), Hương Ly (Vietnam's Next Top Model 2015), Nguyễn Thị Oanh ( quán quân Vietnam's Next Top Model 2014)...

Thành tích vươn xa nhất của loạt quán quân từng thuộc về Hoàng Thùy (Á hậu 1) và Mâu Thủy (Á hậu 2) tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.



Ngọc Châu khi là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Ảnh: FBNV

Việc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã trở thành kỳ tích của Ngọc Châu khi cô là quán quân đầu tiên của Vietnam's Next Top Model đăng quang hoa hậu.

Ngọc Châu là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.

Đăng quang 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia

Sau khi giành quán quân ở một cuộc thi người mẫu, Ngọc Châu đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam - Miss Supranational Viet Nam 2018, tại đây cô đăng quang hoa hậu. Với thành tích này, Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham gia đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 diễn ra ở Ba Lan. Ngọc Châu vào đến Top 10 và đoạt giải phụ Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Tuy nhiên, dù là quán quân Vietnam's Next Top Model, là Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, nhưng Ngọc Châu vẫn là cái tên âm thầm, không nổi bật trong giới người mẫu. Ngọc Châu cũng không có hoạt động nổi bật trong giới giải trí sau khi đăng quang hoa hậu. Cô từng tham gia cuộc thi hát trên sóng truyền hình “Trời sinh một cặp” nhưng bị chê hát chênh phô, không đúng kỹ thuật.



Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Ảnh: NVCC

Năm 2022, Ngọc Châu bất ngờ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngay khi cái tên Nguyễn Thị Ngọc Châu được công bố, dư luận cho rằng, cô là cái tên quá cũ, đã chinh chiến khắp các cuộc thi. Tuy nhiên, bứt phá ở những chặng cuối, Ngọc Châu đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ngọc Châu là người đẹp duy nhất trở thành hoa hậu của 2 cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại.

Đăng quang ở độ tuổi cao nhất lịch sử các cuộc thi sắc đẹp

Sinh năm 1994, Ngọc Châu đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 ở độ tuổi 28. Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam, chưa có thí sinh nào đăng quang ở độ tuổi 28 như Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm đăng quang khi 21 tuổi, Phạm Thị Hương đăng quang ở độ tuổi 24, H’Hen Niê trở thành hoa hậu ở tuổi 25, Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang năm 2019 ở tuổi 24.



Ngọc Châu là quán quân đầu tiên của cuộc thi người mẫu đã đăng quang ngôi vị hoa hậu. Ảnh: BTC

Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, loạt hoa hậu đăng quang khi tuổi đời còn rất trẻ. Hoa hậu đầu tiên Bùi Bích Phương đăng quang năm 17 tuổi, Hà Kiều Anh trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 16 tuổi, sau này Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đăng quang khi 19 tuổi, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng quang năm 18 tuổi, Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu năm 20 tuổi, Đặng Thu Thảo đăng quang khi 21 tuổi, hay Hoa hậu Đặng Ngọc Hân sinh năm 1989 đăng quang năm 2010 ở độ tuổi 21, gần nhất Tiểu Vy hay Đỗ Thị Hà đều đăng quang khi còn rất trẻ.