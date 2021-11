Hoa hậu Đỗ Thị Hà vào top 27 Người đẹp tài năng Miss World 2021

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà vừa có thông báo tin vui đến các khán giả trong phần thi phụ tại cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) 2021.





Sáng 27.11 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ cho biết cô được các giám khảo đánh giá tốt trong phần thi tài năng, khiến người hâm mộ hào hứng chờ đợi tin vui hơn nữa trong những ngày sắp tới. Đại diện Việt Nam hiện đã xuất sắc lọt vào top 27 trong phần thi Người đẹp Tài năng. Cô gái sinh năm 2001, quê Thanh Hóa hiện đang ở San Juan- Puerto Rico, sẽ tiếp tục bước vào vòng bán kết để chọn ra top 5 chung cuộc.









Việt Nam vinh dự có tên trong danh sách 27 tiết mục vượt qua vòng 1 phần thi Người đẹp tài năng Miss World 2021 - Ảnh: BTC





Trong phần thi tài năng, Đỗ Thị Hà thể hiện tiết mục đánh đàn T'rưng với tác phẩm Cô gái vót chông (nhạc sĩ Hoàng Hiệp). Cô cũng được biên đạo bài múa trong bộ trang phục Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu cho màn Dances Of The World.



Trước đó, Đỗ Hà từng gây lo lắng vì phần biểu diễn đàn T'rưng lúng túng trong sự kiện ra mắt tại Việt Nam trước ngày lên đường dự thi, nhưng nhờ những lời góp ý, động viên nên người đẹp đã tiến bộ và chính thức vượt qua vòng thi đầu tiên.











Hình ảnh của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 - Ảnh: NVCC





Tối nay, 27.11, Đỗ Thị Hà sẽ tham gia phần thi Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu) sau khi đã thuyết trình xong phần dự án Nhân ái. Ở phần Head to Head Challenge, format gồm 2 câu hỏi, một liên quan đến phần giới thiệu bản thân gửi cho ban tổ chức. Câu thứ hai do 2 người dẫn chương trình là cựu Hoa hậu Thế giới 2018 - Vanessa Ponce hoặc Nam vương Thế giới 2019 - Jack Heslewood - đặt câu hỏi. Đỗ Thị Hà đã xem lại kỹ phần giới thiệu để nắm các vấn đề chia sẻ trong video giới thiệu để chuẩn bị cho phần thi này. Phần thi Top Model (trình diễn thời trang) và Beach Beauty (người đẹp biển) hiện chưa diễn ra.





Dự đoán top 15 của Missosology trước khi cuộc thi diễn ra





Dự đoán top 20 của Missosology sau khi các thí sinh đã tập trung tại Puerto Rico dự thi





Trước khi đến Puerto Rico, Đỗ Thị Hà được Missosology đánh giá cao, hai lần dự đoán cô vào top 10 - dựa trên hình ảnh trên mạng xã hội. Nhưng, mới đây vào ngày 24.11, trang Missosology tung bảng dự đoán các thí sinh tiềm năng tại Hoa hậu Thế giới 2021 sau khi dàn người đẹp đã tới Puerto Rico tranh tài. Đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà đứng hạng 17, cùng nhóm các thí sinh Ireland, Jamaica, Paraguay và Uganda.









Đỗ Thị Hà chụp ảnh giao lưu cùng các thí sinh khác - Ảnh: NVCC



Đỗ Thị Hà đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m - là một trong sáu thí sinh có chiều cao tốt nhất cuộc thi. Chung kết xếp hạng cuối cùng của Miss World 2021 sẽ diễn ra vào tối 16.12.

Theo P.C. Tùng (TNO)