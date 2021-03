Hình ảnh hoa hậu Kỳ Duyên đô con gây bão mạng

Hoa hậu Kỳ Duyên lộ vai thô và bắp tay to, đô con như đàn ông. Nhiều người cho rằng hoa hậu "phồng, xẹp" như bong bóng bởi trước đó ít hôm còn khoe body đồng hồ cát.



Chỉ với một bức ảnh nhưng hoa hậu Kỳ Duyên gây bão mạng xã hội

Mới đây, xuất hiện trong đầm hai dây trễ nải khoe vòng một, hoa hậu Kỳ Duyên để lộ phần vai u thịt bắp, trông đô con hơn hẳn Minh Triệu khiến cư dân mạng được một phen bàn luận rôm rả.

Nhiều ý kiến cho rằng hoa hậu "phồng, xẹp" như bong bóng bởi trước đó ít hôm, người đẹp còn khoe thành quả eo phẳng lì, body đồng hồ cát sau quá trình tập gym chăm chỉ và thực hiện chế độ ăn kiêng 7 ngày. Nay cô đã để lộ hình ảnh thừa cân. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Kỳ Duyên có dáng dấp như đàn ông.



Cùng một tấm ảnh nhưng Kỳ Duyên trông khác nhau vì người khác đăng tải và hình cô tự đăng tải

Kỳ Duyên thuộc tạng người có vai thô, bắp tay to nên khi lên hình trông sẽ có cảm giác đô con hơn bình thường. Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên bị soi vóc dáng đô con. Trước đó, xuất hiện tại sự kiện, người đẹp lực lưỡng với vai to, bắp tay khác xa so với những hình ảnh mảnh mai đã được chỉnh sửa kỹ càng. Chưa kể, góc chụp cũng có thể dìm hàng vóc dáng hoa hậu.



Mai Phương Thúy cũng từng xuất hiện trong hình ảnh tăng cân

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng từng khiến khán giả hoang mang vì hình ảnh tăng cân mất kiểm soát.

Một lần Mai Phương Thúy diện đầm cổ yếm bó sát cơ thể. Tuy nhiên, chiếc đầm đỏ rực không giúp cô khoe được vẻ đẹp gợi cảm, ngược lại còn để lộ thân hình phát tướng.

Trong khi đó, Nam Em từng tăng 8 kg khiến cô bị đồn là đang mang bầu. Sau đó, cô tiết lộ tăng cân không kiểm soát vì đang trong giai đoạn phải điều trị khủng hoảng tâm lý.



Nam Em cũng rơi vào tình trạng tương tự

Thùy Trang, ảnh: NS (NLĐO)