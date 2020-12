Người đẹp đỗ 3 trường đại học Mỹ của Hoa hậu Việt Nam "lột xác" nóng bỏng

Cô có thành tích học tập khủng. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường quốc tế American International School (TPHCM), Phù Bảo Nghi trúng tuyển 3 trường đại học tại Mỹ gồm: Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Không chỉ vậy, trình độ tiếng Anh của Bảo Nghi cũng gây ấn tượng khi có điểm IELTS 8.0 và TOEFL iBT 107.