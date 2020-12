H'Hen Niê thay đổi thế nào sau hai năm vào Top 5 Miss Universe 2018?

Kỷ niệm hai năm vào Top 5 Miss Universe, H'Hen Niê gửi đến khán giả bộ ảnh mới, đánh dấu sự chuyển mình từ hoa hậu sang diễn viên điện ảnh.

Thời gian qua, cô vắng bóng tại các sự kiện để tập trung cho dự án mới ẢNH: MILOR TRẦN/TL

Tháng 12.2018, H’Hen Niê trở thành đại diện Việt Nam “chinh chiến" tại Miss Universe. Với phần thể hiện xuất sắc, cô được gọi tên vào Top 5 chung cuộc, đứng ngang hàng cùng các cường quốc sắc đẹp Venezuela, Nam Phi, Philippines, Puerto Rico. Từ đó, Hoa hậu H’Hen Niê trở thành hình mẫu beauty queen lý tưởng, truyền cảm hứng, nghị lực sống cho nhiều cô gái trẻ có ước mơ, khát khao vươn lên chạm đến thành công. Câu chuyện về cô gái dân tộc Ê Đê bị ép kết hôn năm 14 tuổi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng cùng với câu nói “I can do it. You can do it”.

Khác với mái tóc ngắn cá tính hồi năm 2018, ở thời điểm hiện tại, H'Hen Niê quyết định nuôi tóc dài. Đồng thời, người đẹp cũng không ngại làm mới hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng ẢNH: MILOR TRẦN

Sau hai năm, Hoa hậu H’Hen Niê có những định hướng riêng trên con đường phát triển sự nghiệp. Khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mỹ nhân sinh năm 1992 chọn lấn sân sang điện ảnh. Đây là một lĩnh vực mới, đầy khó khăn và thử thách nhưng với cô “khi có cơ hội nên thử sức vì cuộc đời không bao giờ cho ta cơ hội lần hai”. Trước đó, H’Hen Niê nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng do còn trong thời gian đương nhiệm, cô không vội vàng hấp tấp. “Làm gì cũng vậy, Hen đặt trách nhiệm và quyết tâm lên hàng đầu. Hen muốn tập trung hết sức mình nếu đó là một bộ phim hay và vai diễn phù hợp với H'Hen", cô tâm sự.

Ngoài vai trò người mẫu, cô bất ngờ thử sức trong lĩnh vực diễn xuất với một vai diễn trong phim hành động ẢNH: MILOR TRẦN

Bất ngờ công bố sẽ tham gia dự án phim hành động 578, H’Hen Niê khiến nhiều người ngạc nhiên bởi quyết định táo bạo ngay vai diễn đầu tiên này. Một vai diễn đòi hỏi phải đánh đấm, dùng nhiều sức lực và có những pha mạo hiểm, nhiều người hoài nghi liệu một hoa hậu như H’Hen Niê có đủ sức hay không? Thử sức ở lĩnh vực mới, H’Hen Niê tập trung đầu tư cho công việc diễn xuất với sự quyết tâm cao độ.

Tạm sắp xếp công việc, H’Hen Niê dành phần lớn thời gian trong năm 2020 để tập luyện và theo chân đoàn phim ghi hình. Dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đến lịch trình nhưng người đẹp vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Những vết thương, vết bầm khi tập võ không làm cô chùn bước. Trước ngày ghi hình, cô dành hẳn một tháng ở Hà Nội chỉ để tập luyện và dưỡng sức bền, không nhận các công việc khác. H’Hen Niê cho biết: “Tính Hen thích được làm việc, ngày trước mới tập võ thì mình chưa cảm nhận được gì, nhưng càng tập càng thấy thích, bây giờ thì Hen tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết, kiểu như mình có thể chịu đòn đau và gan lì hơn trước rất nhiều”. Trên trang cá nhân, H’Hen Niê chia sẻ hình ảnh thức khuya dậy sớm, tắm mưa giữa cái lạnh 17-18oC, có hôm nhiệt độ xuống mức còn 13.

H'Hen Niê mong sẽ nhận được nhiều phản hồi từ phía khán giả để có thể hoàn thiện mình hơn trong lĩnh vực mới ẢNH: MILOR TRẦN

Khó khăn là thế nhưng cô vô cùng trân trọng cơ hội được hợp tác cùng đoàn làm phim và bày tỏ hi vọng sẽ tiếp tục có dịp tham gia nhiều phim hơn, đặc biệt là dòng phim hành động vì đã có kinh nghiệm: “Nhiều người hỏi Hen có sợ thất bại hay không? Thật ra thì mình cũng không dám nói trước điều gì, còn phụ thuộc vào chữ duyên nữa. Nên thôi, cứ cố gắng, còn lại để xem mình có bén duyên hay không”.

Đó là lý do trong bộ ảnh mới, H’Hen Niê chọn phong cách mạnh mẽ, cá tính, thay vì dịu dàng, đậm chất "nữ hoàng sắc đẹp" như trước đây. Cách biểu cảm của cô mang màu sắc điện ảnh, từ nụ cười, ánh mắt cho đến thần thái thu hút người nhìn. Là “lính mới” bén duyên với điện ảnh, H’Hen Niê mong rằng sẽ nhận được nhiều góp ý, nhận xét của khán giả, để cô hoàn thiện bản thân hơn cho những vai diễn tiếp theo.

Theo Thạch Anh (TNO)