Những loại dầu tự nhiên giúp cải thiện sắc đẹp

Tinh dầu là chiết xuất từ rễ, thân, lá, hoa hoặc trái cây của một số loại cây. Tuy nhiên, không phải tất cả các cây đều có thể cho tinh dầu.



Được sử dụng rộng rãi trong liệu pháp mùi hương, những loại dầu này cũng có thể được sử dụng vì lợi ích làm đẹp của chúng. Sau đây là một số loại tinh dầu như thế, theo trang tin The Health Site.



Dầu cây trà



Loại tinh dầu này có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Nó có tác dụng ngăn ngừa mụn trứng cá và chống viêm da.



Dầu argan



Dầu argan chứa nhiều chất chống ô xy hóa gọi là polyphenol, vốn có tác dụng chống lão hóa tuyệt vời. Dầu argan là một nguồn a xít béo omega-3 phong phú. Nó kích thích việc sản xuất collagen và làm cho da của bạn trở nên mềm mịn, dẻo dai.



Dầu dừa



Dầu dừa có tác dụng giữ ẩm và bảo vệ da khô. Nó giúp bạn đối phó với dị ứng và làm mờ dần các nếp nhăn. Nó cũng tốt cho việc đối phó bệnh chàm, theo The Health Site.



Dầu mè



Loại dầu này có thể được sử dụng như một loại nước súc miệng để ngăn ngừa mảng bám và viêm nướu. Nó giữ cho răng và nướu của bạn khỏe mạnh. Và những hạt màu trắng nhỏ xíu này có thể làm nên điều kỳ diệu cho nụ cười đẹp của bạn.



Dầu ô liu



Bạn bị gàu hay da đầu khô, ngứa? Dầu ô liu có thể giúp đỡ bạn, nhờ các đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, theo trang tin Red Book.



Dầu hạnh nhân



Các a xít béo omega-3 có trong hạnh nhân giúp cho loại dầu này trở thành một loại kem dưỡng ẩm cho cơ thể siêu nhẹ nhàng. Dầu hạnh nhân không gây dị ứng, vì vậy nó rất tốt cho loại da dễ bị kích ứng.



Dầu hoa cúc



Loại dầu này có các đặc tính kháng viêm và sát trùng mạnh. Dầu hoa cúc giúp bạn đối phó với da nổi mẩn đỏ và kích ứng. Nó cũng góp phần ngăn ngừa sự xuất hiện của nhiễm trùng da, theo The Health Site.

