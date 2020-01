Nhan sắc hai con gái xinh đẹp, tài giỏi của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

Gia đình nữ diễn viên Diễm My có dịp thực hiện bộ ảnh kỷ niệm khi hai con gái về nước, sau thời gian học hành, làm việc tại Mỹ.

Gia đình diễn viên Diễm My hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp - Ảnh: Milor Trần

Trong dịp Tết vừa qua, hai con gái của diễn viên Diễm My đã về nước khi có kỳ nghỉ ngắn. Cả hai hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Mỹ. Trong dịp này, nữ diễn viên Mẹ chồng cùng gia đình đã cùng lưu lại những khoảnh khắc đoàn viên quý giá cùng nhau.

Gia đình của diễn viên Diễm My gồm 3 thế hệ. Mẹ ruột của cô hiện đang sống chung với gia đình trong căn biệt thự ở Q.2, TP.HCM. Mẹ của Diễm My năm nay bước sang tuổi 85, vẫn minh mẫn, nét đẹp vẫn đi theo thời gian.

Người đẹp gốc Nha Trang chia sẻ: “Mẹ đã vất vả một thời son rỗi. Vì thế, ở tuổi này, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để mẹ có được tuổi già bình an, trọn vẹn. Hạnh phúc, niềm vui của mẹ ở tuổi này cũng là hạnh phúc, niềm vui của con cháu trong gia đình. Mỗi mùa xuân đi qua, tôi tin rằng ai trong mỗi chúng ta cũng vậy, còn mẹ, còn cha, còn có gia đình đã là một niềm hạnh phúc lớn”.

Mẹ ruột của Diễm My diện chiếc áo dài bằng vải nhung hợp lứa tuổi. Dù ở tuổi 85 nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp theo thời gian - Ảnh: Milor Trần

Trong dịp này, Diễm My cũng tự hào khoe hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Thuỳ My sinh năm 1995, đang học ngành truyền thông báo chí tại Mỹ. Cô gái này có thể nói thông tạo tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc. Thùy My cao 1m73, sở hữu vẻ ngoài hiện đại, cuốn hút, được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Nhiều người còn khuyên Thuỳ My nên đi thi hoa hậu.

Quế My sinh năm 2000, hiện đang học về sản xuất phim ảnh. Quế My có sự lột xác ngoại hình khá rõ rệt khi bước sang tuổi 20. Cô ưa chuộng phong cách ăn mặc hiện đại, gợi cảm, với làn da nâu rám nắng cuốn hút.

Hai cô con gái xinh đẹp của nhà nữ diễn viên Diễm My. Trong đó Thùy My (phải) sở hữu gương mặt xinh đẹp giống mẹ, còn Quế My (trái) thì sở hữu nét đẹp hiện đại, cuốn hút - Ảnh: Milor Trần

Diễm My vẫn trung thành với kiểu tóc búi cổ điển sang trọng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút và thanh lịch. Đến hiện tại, cô vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ - Ảnh: Milor Trần

Cả hai con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp là niềm tự hào, hạnh phúc của Diễm My. Nữ diễn viên sinh năm 1962 cho biết trong kỳ nghỉ vừa qua, cô đã tranh thủ cùng các con nấu ăn, đi mua sắm, trang trí nhà cửa. Diễm My cũng muốn dạy các con sự vun vén cho gia đình dù đang theo lối sống hiện đại.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Các con dù sống theo phong cách Tây phương nhưng tôi luôn muốn các con phải hiểu và giữ được văn hoá Việt trong người, cội nguồn bắt đầu của các con. Gia đình tôi khá bận rộn, các con lại học xa nhà nên việc nghỉ lễ tết diễn ra sớm hơn mọi người. Nhưng không phải vì thế mà niềm vui giảm đi. Tôi luôn muốn các con có được những giây phút trọn vẹn bên gia đình, để sau này khi có gia đình riêng, các con vẫn sẽ giữ được điều đó”.

Gia đình 3 thế hệ của diễn viên Diễm My hội ngộ trong dịp Tết - Ảnh: Milor Trần

Diễm My cho biết trong mùa Tết năm nay, cô và ông xã Hà Tôn Đức dành thời gian riêng cho nhau để dạo phố, gặp mặt, hội họp bạn bè. Đó cũng là lúc họ có thể hâm nóng tình cảm sau những tháng ngày bận rộn, vất vả. Diễm My tâm sự, ở tuổi này, cô không mong ước quá nhiều, chỉ mong gia đình 3 thế hệ sẽ có được những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc kéo dài.