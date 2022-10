Điểm mặt những mẫu ôtô đáng chú ý vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Stargazer, Elantra All new hay Ford Territory là những cái tên mới gia nhập thị trường Việt trong tháng 10/2022 và được dự báo rằng sẽ làm thay đổi cục diện doanh số trong từng phân khúc xe.





Nhờ tình trạng thiếu linh kiện được cải thiện nên thị trường ôtô đang trở nên sôi động hơn khi các hãng xe liên tục giới thiệu những sản mới. Đặc biệt, ngay trong tháng 10/2022, có 4 mẫu ôtô mới được giới thiệu tới khách hàng Việt và dự báo sẽ làm bùng nổ doanh số ở mọi phân khúc khác nhau.



Dưới đây là những mẫu xe ôtô đáng chú ý mới gia nhập thị trường Việt Nam:



Hyundai Stargazer



Ngày 20/10, Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công (TC Motor) chính thức giới thiệu mẫu xe Hyundai Stargazer, đây là mẫu xe đa dụng 7 chỗ đầu tiên của Hyundai Motor. Hiện tại, Hyundai Stargazer được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia và cũng sẽ sớm được sản xuất tại Việt Nam trong năm 2023.





Mẫu xe MPV 7 chỗ đầu tiên của Hyundai được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. (Ảnh nguồn: Hyundai)



Về tổng thể thiết kế, Hyundai Stargazer được trang bị kính chắn gió thiết kế vát liền mạch với nắp capo kéo dài xuyên suốt tổng thể xe, mang đến cho xe phong cách độc đáo đến từ tương lai.



Hyundai Stargazer được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn: Chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí…



Về mặt vận hành, Hyundai Stargazer sử dụng động cơ xăng Smartsense G dung tích 1.5L sản sinh 115 mã lực, mômen xoắn 144Nm tương tự hầu hết mẫu MPV cùng tầm tiền. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp iVT - được cải tiến từ hộp số CVT nhằm hạn chế các nhược điểm như phản hồi chậm, độ ồn…



Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được phân phối với 4 phiên bản và có giá khởi điểm từ 575 triệu đồng. Đây là mức khá giá cạnh tranh trong phân khúc như Mitsubishi Xpander (từ 555 triệu đồng), Ertiga Hybrid (từ 539 triệu đồng), Veloz Cross (từ 658 triệu đồng), XL7 (từ 599 triệu đồng)…



Mitsubishi XFC Concept



Trước đó, ngày 19/10, Mitsubishi cũng chính thức giới thiệu mẫu xe XFC Concept. Đây là lần đầu tiên hãng xe Nhật Bản lựa chọn Việt Nam là nơi giới thiệu một mẫu xe ý tưởng toàn cầu.



Mitsubishi XFC Concept nằm ở phân khúc xe gầm cao cỡ B, nơi các mẫu xe Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta và một phần là Honda HR-V… đang gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.



Ngoại thất xe vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của hãng song đã được giản tiện hơn. Phần đầu xe khá "hầm hố" với cụm đèn LED kích thước lớn. Hai bên thân xe kết hợp những đường nét góc cạnh, tạo hình ở ốp bánh trước, bánh sau.



Vì là phiên bản Concept nen Mitsubishi không công bố thông số kỹ thuật và trang bị của XFC Concept. Bên cạnh đó, phiên bản thương mại sẽ được điều chỉnh để phù hợp với thực tế và nhu cầu của thị trường mục tiêu. Xe chắc chắn có tuỳ chọn động cơ xăng và thuần điện. Từ ngày 26/10/2022, khách Việt có thể đặt trước phiên bản thương mại của XFC Concept tại các đại lý chính hãng.



Hyundai Elantra



Trong khi đó, TC Motor đã cho ra mắt Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới đến thị trường và người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 14/10 vừa qua.



Hyundai Elantra All new 'lột xác' về mặt ngoại hình trong thế hệ mới. (Ảnh nguồn: Hyundai)





Ở thế hệ thứ 7, thiết kế của Elantra hoàn toàn không giống các phiên bản trước: Thân xe gồm nhiều đường nét cắt xẻ trẻ trung, cá tính; đầu xe tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn góc cạnh; toàn bộ hệ thống đèn của sedan Hàn Quốc đều dùng bóng LED…



Bên cạnh đó, nội thất của chiếc xe này mang đến cảm giác hiện đại và có tính tương lai nhờ cách thay đổi thiết kế ở nhiều chi tiết như: Cụm màn hình thông tin - giải trí kích thước 10,25 inch; ghế thiết kế ôm lưng, tích hợp sưởi và làm mát ở hàng trước; vô lăng tích hợp lẫy chuyển số kèm nhiều nút bấm…



Ở phiên bản cao cấp, sedan Hàn Quốc có các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, camera lùi hay 6 túi khí...



Hiện Elantra all new đang được bán với giá khởi điểm từ 599 triệu đồng, nằm trong phân khúc sedan hạng C. Ở phân khúc này, Kia K3 đang có doanh số đứng đầu, tiếp đến là Mazda3. Với nhiều điểm mới, Elantra 2023 sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra cuộc đua thú vị về doanh số trong tương lai.



Ford Territory



Hãng xe Ford Việt Nam đã giới thiệu mẫu CUV mới nhất của mình là Territory vào ngày 10/10 vừa qua. Tuy mới ra mắt nhưng mẫu xe này đã được khách hàng săn đón, thậm chí một số đại lý còn báo "cháy hàng".





Mẫu xe SUV mới của hãng xe Mỹ được giới thiệu tại Việt Nam. (Ảnh nguồn: Ford)



Territory có chiều dài cơ sở là 2.726 mm, ngang với các mẫu cùng phân khúc là Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5… Xe có thiết kế thể thao, cứng cáp với nhiều chi tiết ngoại thất đáng chú ý: Tạo hình vuông vức và lưới tản nhiệt bát giác cỡ lớn; cụm đèn pha, xi-nhan và dải LED định vị nằm tách biệt; lazang hợp kim 5 chấu kép 19 inch và cốp điện mở rảnh tay...



Tất cả phiên bản Ford Territory dùng động cơ tăng áp Ecoboost 1.5L, công suất 160 mã lực, hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, đi kèm 4 chế độ lái gồm: Tiết kiệm (Eco), bình thường (normal), thể thao (sport) và đồi núi (mountain).



Mẫu CUV này được trang bị các công nghệ an toàn như: Cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động...



Ford Territory có giá đề xuất từ 822 triệu đồng với 5 màu ngoại thất, dự kiến giao tới khách hàng từ ngày 1/11. Tại Việt Nam, Territory cạnh tranh tại phân khúc SUV hạng C cùng CX-5 (từ 839 triệu đồng), Tucson (từ 825 triệu đồng), Sportage (từ 899 triệu đồng)...

Theo Minh Hiếu (Vietnam+)