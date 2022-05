Sau 1 đêm đeo biển số "VIP" 777.77, xe ôtô cũ 320 triệu được trả giá 700 triệu đồng

Anh Lò Văn Thưởng, chủ nhân chiếc xe ôtô biển số "VIP" 36A-777.77, cho biết chỉ một đêm sau khi bấm trúng biển ngũ quý 7, chiếc ôtô cũ được anh mua với giá 320 triệu đồng đã có người gọi điện muốn mua lại giá 700 triệu đồng.





Ngày 11-5, anh Lò Văn Thưởng (SN 1982; ngụ bản Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), cho biết chiếc ôtô của anh mới bấm được biển số "VIP" 36A-777.77 vừa có người gọi điện trả giá 700 triệu đồng.





Anh Lò Văn Thưởng bên chiếc ôtô anh mới đăng ký bấm được biển số "VIP" 777.77.



Theo anh Thưởng, sau khi thông tin anh bấm trúng biển số xe ngũ quý 7 được thông tin trên các diễn đàn, có một vị khách đã gọi điện muốn mua lại chiếc ôtô của anh với giá 700 triệu đồng. "Người này hẹn hôm nay (11-5) sẽ lên xem xe. Giá đó nếu phù hợp tôi sẽ bán"- anh Thưởng chia sẻ.



Trước đó, ngày 10-5, anh Thưởng mang chiếc xe ôtô cũ nhãn hiệu Toyota Innova BKS 29A-118.94, được anh mua tại Hà Nội với giá 320 triệu đồng đi đăng ký sang tên đổi chủ thì may mắn bấm được biển số "VIP" 36A-777.77.



Sau khi biết mình bấm được biển số "VIP", anh Thưởng rất vui, có rất nhiều người đã hỏi thăm, chúc mừng và cũng có người có ý định mua lại chiếc ôtô.



Trước đó, tại Nghệ An, anh Trần Hữu Tuyến (ngụ huyện Anh Sơn) cũng may mắn bấm trúng được biển số xe "VIP" 37A-999.99. Sau đó, chiếc xe Kia Sonet này (có giá bán từ khoảng 499 triệu đồng) đã được người ở Hà Nội mua lại với giá 1,6 tỉ đồng.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)