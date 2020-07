Quyết đấu ô tô 'nội', xe nhập khẩu mẫu mã mới tràn vào Việt Nam

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc với nhiều mẫu mã mới lần lượt đổ bộ vào Việt Nam nhằm cạnh tranh xe lắp ráp trong nước vốn đang được hưởng lợi từ chính sách.



Không còn ồ ạt đổ bộ như những tháng trước, số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam tháng 6.2020 tiếp tục xu hướng sụt giảm nhưng lại khá đa dạng với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới.

Lượng xe nhập khẩu giảm 27%

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6.2020 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 3.552 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị đạt 97,9 triệu USD. So với tháng 5.2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm 27% tương đương 1.314 xe, trong khi giá trị nhập khẩu giảm 11,1 triệu USD.



Đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam sụt giảm, đồng thời là mức giảm mạnh nhất tính từ đầu năm đến nay. Điều này cho thấy, ô tô nhập khẩu đang gặp khó trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ xe lắp ráp trong nước. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 6.2020 lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại chỉ đạt 8.155 xe, trong khi xe lắp ráp trong nước đạt tới 15.874 xe.

Nguyên nhân là do sức mua ô tô trên thị trường có xu hướng sụt giảm kể từ đầu năm. Thống kê của VAMA cho thấy ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong 6 tháng đầu năm 2020, chỉ đạt 107.183 xe ô tô các loại, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe nhập khẩu giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.



Bên cạnh đó, sau khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát, việc Chính phủ ban hành các chính sách kích cầu, hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước… gián tiếp tạo áp lực cạnh tranh đối với xe nhập khẩu. Ngoài ra, các chuỗi cung ứng phụ tùng linh kiện, cũng như hoạt động sản xuất của một số nhà máy ô tô trên thế giới bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân khiến lượng ô tô xuất khẩu sang Việt Nam sụt giảm. Đặc biệt, một số dòng xe nhập khẩu vốn hút khách như Toyota Fortuner, Honda CR-V… lần lượt chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam để được hưởng ưu đãi từ chính sách cũng là một phần nguyên nhân khiến lượng xe nhập khẩu sụt giảm.

Về thị trường nhập khẩu, Thái Lan vẫn duy trì vị thế số 1, nhưng đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ một quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia. Trong tổng lượng ô tô được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam tháng 6.2020, lượng xe sản xuất từ Thái Lan chiếm 1.092 xe, từ Indonesia chiếm 638 xe và từ Trung Quốc với 716 xe.



Tập trung vào mẫu mã mới

Trong bối cảnh vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ xe lắp ráp trong nước đang được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ và miễn thuế nhập nguyên vật liệu, linh kiện... Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô nhập khẩu đang thay đổi chiến lược bằng cánh tập trung vào các mẫu mã mới, hướng tới sự da dạng... để cạnh tranh.

Bắt đầu từ tháng 6.2020, nhiều mẫu mã mới trải đều ở các phân khúc ô tô khác nhau lần lượt được các DN đưa về Việt Nam. Toyota nhập về Việt Nam mẫu MPV hoàn toàn mới Granvia. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật bản cũng nhập khẩu từ Indonesia bản nâng cấp của mẫu xe cỡ nhỏ hạng A – Toyota Wigo 2020 và chuẩn bị phân phối ra thị trường. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng đang “nhá hàng” mẫu Toyota Corolla Cross nhập khẩu sẽ được bán ra trong thời gian tới.



Ở phân khúc sedan hạng B, bên cạnh Mitsubishi Attrage, Suzuki cũng đưa Ciaz bản nâng cấp 2020 về Việt Nam để sẵn sàng quay trở lại cuộc đua. Trong khi đó, mẫu Suzuki XL7 cũng đang được khách hàng ưa chuộng. Để cạnh tranh với XL7, Mitsubishi Việt Nam đã nhập khẩu mẫu SUV 5+2 chỗ hoàn toàn mới – Xpander Cross và sẽ ra mắt khách hàng vào ngày 16.7.

Thương hiệu ô tô MG cũng đang rục rịch trở lại thị trường Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị hệ thống đại lý phân phối, MG vừa hé lộ những mẫu mã mới được nhập khẩu sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 8.2020.



Với hàng loạt mẫu mã mới, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu kỳ vọng, xe nhập sẽ thu hút khách hàng, qua đó có thể cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước. Hiện tại, ngoài việc chuẩn bị cho màn ra mắt các mẫu mã xe, các DN kinh doanh xe nhập khẩu cũng đang nỗ lực tăng ưu đãi, giảm giá với một số mẫu mã để cạnh tranh.

Cung theo Tổng cục Hải quan, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đạt 40.288 xe, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 30.605 xe, giảm 44,2%; Ô tô vận tải chiếm 7.381 chiếc, giảm 56,6%.

Theo Bá Hùng (Thanh Niên)