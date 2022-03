Mã độc giả dạng ví điện tử để trộm tiền trên điện thoại

Sự bùng nổ của tiền mã hóa kéo theo nhiều loại mã độc được sinh ra nhằm đánh cắp thông tin từ ví điện tử của nạn nhân.





Tiền mã hóa bùng nổ vài năm gần đây không chỉ hình thành một nhóm nhà đầu tư không chuyên muốn "lướt sóng", mà còn kéo theo nhiều ánh mắt thèm muốn của kẻ gian nhắm tới ví điện tử - nơi chứa các loại tiền ảo.





Ví điện tử chứa tiền ảo đang là mục tiêu của giới tin tặc. Ảnh chụp màn hình



Mới đây, các nhà nghiên cứu tại công ty bảo mật Eset đã phát hiện ra kế hoạch phức tạp được triển khai trên nền tảng Android và iOS, gồm các ứng dụng được thiết kế trông giống hệt những ví tiền ảo nổi tiếng. Nhưng thực chất, đây là sản phẩm giả danh chứa các trojan khả nghi được tạo ra để ăn cắp tiền khi nạn nhân nhập thông tin vào ví.



Phát hiện trên được Eset công bố trong một bài đăng trên blog We Live Security của hãng. Những gì các nhà nghiên cứu tìm ra cũng cho thấy giới tội phạm mạng có thể dụ dỗ con mồi vào bẫy của mình dễ dàng ra sao. Từ đầu năm 2021, Eset cho biết đã phát hiện ra hàng tá ứng dụng Android lẫn iOS trông giống như ví tiền ảo uy tín nhưng thực chất lại chứa phần mềm khả nghi. Các chương trình được phát tán qua nhiều website trông rất đáng tin.



"Phải nói rằng đây là hình thức tấn công được lên kế hoạch rất thông minh. Kẻ gian đã quan sát, học hỏi từ những sản phẩm hợp pháp rồi sao chép các đoạn mã để dùng cho mục đích riêng", Eset đánh giá. Các dòng mã tấn công được giấu vô cùng kỹ, và ứng dụng giả mạo thì "hoạt động" y như thật. Cá nhân hay tổ chức hacker nào đứng sau chiêu trò lừa đảo này còn tính toán kỹ tới mức cho chạy quảng cáo về sản phẩm trên những website uy tín để thu hút nạn nhân.



Chưa dừng ở đó, chúng còn sử dụng những nhân vật trung gian thông qua Telegram, Facebook để tìm kiếm thêm "con mồi". Eset còn phát hiện ra các máy chủ của đám tội phạm mạng này tiềm ẩn nhiều mối nguy hơn hình dung ban đầu. Cụ thể, phần mềm độc hại sẽ gửi thông tin ví điện tử chứa tiền ảo của nạn nhân tới máy chủ thông qua kết nối không hề được bảo mật. Điều này không chỉ giúp tin tặc đứng sau cuộc tấn công lấy trộm được thông tin chúng muốn, mà còn cho phép bất kể ai can thiệp vào quy trình này.



Theo Eset, dường như những ứng dụng nói trên chủ yếu nhắm tới người dùng Trung Quốc, nhưng thực tế đã có hơn chục phiên bản tương tự được tìm thấy trên Play Store (của Google). Thậm chí, mã lập trình của các ví điện tử giả mạo này đã bị rò rỉ và chia sẻ trên mạng nên mối nguy vẫn còn tiếp diễn.



Nếu người dùng vẫn đang tìm kiếm ví điện tử an toàn, hãy chắc chắn chỉ tải ứng dụng về máy từ kho App Store (iOS), hoặc máy Android có được bật tính năng Google Play Protect khi dùng Play Store.



Theo ANH QUÂN (TNO)