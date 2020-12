Dữ liệu cá nhân trực tuyến đã tạo điều kiện cho hoạt động đánh cắp thông tin cá nhân như thế nào?

Giờ đây, với sự giao thoa trong hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, các hoạt động trực tuyến đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.

Trong đó, giao tiếp và chia sẻ thông tin cá nhân nằm trong số bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì bất kỳ thông tin nào của người dùng cũng có thể được sử dụng để chống lại họ. Các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã tìm ra hai hậu quả chính của việc chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách chủ động hoặc vô tình ở nơi công cộng, đó là Đánh cắp thông tin (doxing) và Bán dữ liệu cá nhân lên dark web. Tiết lộ chi phí cho dữ liệu bảo mật của một cá nhân khi trực tuyến cho thấy việc truy cập vào những dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ y tế hoặc thông tin nhận dạng có thể chỉ tốn ít hơn một tách cà phê.

Trong khi nhận thức về những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư ngày càng tăng, nhìn nhận của con người về tầm quan trọng của quyền riêng tư vẫn đang ở mức cơ bản, với 37% thế hệ Millennials cho rằng họ không phải mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ví dụ: doxing - cũng có thể được xem là một hình thức đe dọa trực tuyến, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào khi thể hiện quan điểm cá nhân hoặc không tuân theo quy tắc chủ quan của những người dùng khác trên thế giới trực tuyến.

Doxing xảy ra khi một người tự ý chia sẻ thông tin cá nhân về người khác mà không có sự đồng ý của họ nhằm bêu rếu, gây tổn thương hoặc khiến cá nhân đó gặp nguy hiểm. Người dùng sẽ không bao giờ mong đợi thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ và ngay cả khi việc đó diễn ra, họ cũng không lường trước được những hậu quả có thể có. Thực tế cho thấy khi điều tra những kẻ lạm dụng hoặc tin tặc trước đây, doxing có thể xâm nhập vào tài khoản của nạn nhân - một dịch vụ được cung cấp trên thị trường dark web.

Để hiểu rõ hơn về cách thông tin cá nhân của người dùng có thể bị sử dụng khi vào tay kẻ xấu, các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã phân tích những mặt hàng đang được rao bán trên 10 diễn đàn và thị trường darknet quốc tế. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân có thể có giá từ 50 cent cho một ID (thông tin nhận dạng), tùy thuộc vào độ sâu và độ rộng của dữ liệu được cung cấp. Một số thông tin cá nhân vẫn được ưa chuộng như cách đây gần một thập kỷ trước - chủ yếu là dữ liệu thẻ tín dụng, truy cập dịch vụ ngân hàng và thanh toán điện tử - với mức giá không đổi trong những năm gần đây.



Mức giá cho các dữ liệu khác nhau trên những diễn đàn thị trường darknet

Tuy nhiên, các loại dữ liệu mới cũng đã xuất hiện, như hồ sơ y tế cá nhân và ảnh selfie cùng giấy tờ tùy thân, có mức giá lên đến 40 USD. Sự gia tăng về số lượng ảnh chụp với giấy tờ tùy thân cũng phản ánh xu hướng đăng sản phẩm lên thế giới trực tuyến. Việc lạm dụng dữ liệu này có thể dẫn đến hậu quả khá lớn, chẳng hạn như lấy tên hoặc dịch vụ của nạn nhân dựa trên danh tính của họ.

Hậu quả của việc lạm dụng các loại dữ liệu cá nhân khác cũng rất đáng lưu tâm. Dữ liệu được bán trên dark web có thể được sử dụng để tống tiền, thực hiện các âm mưu lừa đảo, cũng như trực tiếp đánh cắp tiền. Một số loại dữ liệu nhất định, như quyền truy cập vào tài khoản cá nhân hoặc mật khẩu, có thể bị lạm dụng không chỉ vì lợi ích tài chính mà còn gây tổn hại đến danh tiếng của nạn nhân, cũng như gây ra nhiều thiệt hại khác, bao gồm cả doxing.

Ông Dmitry Galov, Nhà nghiên cứu bảo mật tại Kaspersky, cho biết: "Trong vài năm qua, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta đã được số hóa. Một số lĩnh vực, chẳng hạn như sức khỏe, có tính riêng tư về dữ liệu đặc biệt cao. Số vụ rò rỉ dữ liệu ngày càng tăng dẫn đến nhiều rủi ro hơn cho người dùng, nhưng cũng có những phát triển tích cực: nhiều tổ chức đang bổ sung các biện pháp để bảo mật dữ liệu của người dùng. Các nền tảng truyền thông xã hội đã đạt được những tiến bộ đáng kể vì hiện nay, việc đánh cắp tài khoản của người dùng trở nên khó hơn nhiều. Tôi tin rằng nghiên cứu của chúng tôi đã góp phần giúp người dùng nhận thức rằng trên thực tế, dữ liệu của họ rất hấp dẫn tội phạm mạng và có thể được tin tặc sử dụng cho các mục đích xấu, ngay cả khi họ không có nhiều tiền, không gây tranh cãi trên mạng xã hội, hoặc không hoạt động tích cực trên môi trường trực tuyến".

Vladislav Tushkanov, Chuyên gia về quyền riêng tư tại Kaspersky, cho biết: "Internet cho chúng ta cơ hội để thể hiện cá tính cá nhân cũng như chia sẻ những câu chuyện của mình, và điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng việc thể hiện bản thân trên thế giới trực tuyến không đồng nghĩa được hoàn toàn riêng tư - giống như việc bạn la to trên một con phố đông đúc, và bạn sẽ không biết ai có thể nghe được điều đó, ai sẽ không đồng tình với bạn và họ sẽ phản ứng như thế nào. Điều này sẽ đi kèm rủi ro. Tất nhiên, không có nghĩa là chúng ta phải xóa và đóng tất cả tài khoản mạng xã hội của mình, mà chỉ là nên nhận thức những hậu quả và rủi ro tiềm ẩn, từ đó chuẩn bị phương cách đối phó phù hợp. Khi liên quan đến dữ liệu cá nhân, người dùng tốt nhất nên: nhận thức những gì đang diễn ra, xóa bớt thông tin khi có thể và kiểm soát những thông tin về bạn khi được đưa lên mạng. Đây là những cách rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự nỗ lực từ người dùng".

Đọc đầy đủ báo cáo Dox, lấy cắp, tiết lộ. Dữ liệu cá nhân của bạn cuối cùng ở đâu? (Dox, steal, reveal. Where does your personal data end up?) để tìm hiểu thêm về doxing và lạm dụng dữ liệu tại Securelist.

Để người dùng giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp thông tin cá nhân, Kaspersky khuyến nghị:

● Nhận biết email và trang web lừa đảo;

● Luôn kiểm tra cài đặt quyền trên các ứng dụng bạn sử dụng để giảm thiểu khả năng dữ liệu bị tự ý chia sẻ hoặc lưu trữ bởi các bên thứ ba;

● Sử dụng xác thực hai yếu tố. Việc sử dụng ứng dụng tạo mã một lần sẽ an toàn hơn xác thực qua SMS. Nếu cần bảo mật bổ sung, hãy thử sử dụng vào khóa bảo mật phần cứng 2FA;

● Sử dụng giải pháp bảo mật đáng tin cậy như Kaspersky Total Security để quản lý và lưu trữ mật khẩu

● Luôn xem xét nội dung bạn chia sẻ trực tuyến có thể được người khác diễn giải và sử dụng như thế nào.

