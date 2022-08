Gia Lai phát động phong trào học tập tấm gương anh dũng của 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

(GLO)- Sáng 18-8, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ phát động phong trào học tập gương anh dũng hy sinh của 3 liệt sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) theo hình thức trực tuyến. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi phát động.

Tham dự có hơn 800 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 1-8-2022, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Trong lúc cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, 3 đồng chí Đặng Anh Quân-Đội trưởng, Đỗ Đức Việt-cán bộ và Nguyễn Đình Phúc-chiến sĩ nghĩa vụ đã cứu 8 người dân thoát khỏi đám cháy an toàn. Trong lúc chiến đấu với “giặc lửa”, 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận, tri ân sự hy sinh của các liệt sĩ, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm...

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương và cảm phục về tấm gương chiến đấu, hy sinh quên mình của 3 liệt sĩ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Dương Văn Long phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị, Công an địa phương học tập, noi gương; đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, vì hạnh phúc, bình yên của Nhân dân.