Nước sạch về trường vùng khó

(GLO)- Niềm mong mỏi của các em học sinh Trường Tiểu học Đak Tơ Ve (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã thành hiện thực khi Dự án “Nụ cười nhân ái” vừa trao tặng cụm công trình nước sạch. Dòng nước trong vắt, mát lành từ công trình đã giúp nhà trường thỏa được cơn “khát nước sạch” bao lâu nay.





Với bộ lọc hoạt động theo quy trình khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn, các em học sinh Trường Tiểu học Đak Tơ Ve có thể uống nước trực tiếp. Ảnh: Phan Lài

Trường Tiểu học Đak Tơ Ve hiện có 527 học sinh, hơn 98% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm học 2020-2021, các phòng học được xây dựng mới khá khang trang. Tuy nhiên, vấn đề nước sạch luôn là nỗi lo của thầy và trò nơi đây. Trước đây, nhà trường cũng có giếng đào nhưng nước bị nhiễm phèn khiến mọi người e ngại. Mỗi ngày đến trường, các em học sinh phải tự mang theo nước uống hoặc dùng nước bình do trường mua. Để hạn chế nhiễm phèn, nhà trường đã xây dựng bể chứa hoặc lấy nước cho vào các dụng cụ khác để lọc. Tuy nhiên, nước vẫn không thể dùng được, vật dụng đựng nước đều xuống cấp, hư hỏng sau thời gian ngắn sử dụng. Cô Trần Thị Kim Hoa-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Tơ Ve-cho hay: “Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước uống của học sinh và giáo viên, nhà trường phải mua nước đóng bình về dùng. Nhà trường cũng đã kêu gọi xã hội hóa để xây dựng công trình nước sạch, song người dân nơi đây còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, không thể chung tay đóng góp. Trong khi đó, kinh phí khoan giếng lại quá lớn”.



Hiểu rõ khó khăn của nhà trường, sau khi khảo sát, chị Trương Thị Cẩm Thạch-thành viên Dự án “Nụ cười nhân ái” phối hợp cùng Huyện Đoàn Chư Păh khởi công xây dựng công trình giếng khoan-nước lọc cho trường. Công trình gồm các hạng mục: máy bơm; giếng khoan 115 m; bồn nước 2.000 lít; bộ lọc hoạt động theo quy trình khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn có thể uống trực tiếp; sân bê tông quanh giếng khoan… Tổng kinh phí xây dựng hơn 129 triệu đồng do Dự án “Nụ cười nhân ái” tài trợ. “Nụ cười nhân ái” là dự án nhân đạo nhằm giúp đỡ người dân và thiếu nhi vùng khó khăn. Thời gian qua, chúng tôi đã trao học bổng, áo quần, sách vở cho hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh. Sau khi khảo sát khó khăn của Trường Tiểu học Đak Tơ Ve, dự án đã trao tặng công trình giếng khoan cùng 530 chiếc ly nhôm để các em dùng uống nước, đảm bảo an toàn vệ sinh”-chị Thạch chia sẻ.



Ngày bàn giao công trình, trên nét mặt của giáo viên và học sinh đều ánh lên niềm vui mừng. Sau nhiều năm phải sống chung với nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, nước sạch đã về với trường. Các bậc phụ huynh yên tâm, phấn khởi khi cho con em đến trường học tập. Vừa lấy nước uống trực tiếp từ vòi nước, em Loanh (lớp 5A1) hồ hởi chia sẻ: “Lúc trước chưa có công trình nước sạch này, mỗi ngày đến trường em phải đem theo bình nước để uống. Từ hôm nay, em và các bạn có nước sạch để sử dụng, rất tiện lợi”.



Nhìn dòng nước từ công trình giếng khoan sau khi lọc chảy ra trong vắt, mát lạnh, cô Dương Thị Linh-giáo viên Trường Tiểu học Đak Tơ Ve-chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Dự án “Nụ cười nhân ái” hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho trường và học sinh. Có công trình nước sạch này, học sinh đến trường không cần mang theo nước để uống. Công trình không chỉ giúp cải thiện chất lượng nguồn nước uống trong học đường mà còn tạo cảnh quan nhà trường sạch-đẹp và hiện đại hơn trước”.



PHAN LÀI