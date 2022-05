Kbang: Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở hồ thủy điện Vĩnh Sơn B

(GLO)- Sáng 5-5, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Kbang và người dân tại địa phương tìm kiếm 1 nạn nhân mất tích ở lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B (xã Sơn Lang, huyện Kbang).

Các thợ lặn đang triển khai công tác tìm kiếm. Ảnh: Văn Sơn

Nạn nhân được xác định là anh Lê Thanh Hoài (SN 1977, trú tại thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang). Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-5, sau khi đi làm rẫy, anh Hoài chèo xuồng trên lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B để về nhà thì bất ngờ gặp nạn rơi xuống hồ và mất tích. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kbang đã chỉ đạo, huy động lực lượng Công an huyện, Công an xã và dân quân xã Sơn Lang với khoảng 50 người tìm kiếm, đồng thời đề nghị sự hỗ trợ từ các thợ lặn của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê.

Ngay trong tối 3-5 và ngày 4-5, các lực lượng đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn bởi lòng hồ rộng và mực nước sâu khoảng 15 m.