Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy hướng về cơ sở

(GLO)- Những năm gần đây, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đa dạng hóa các hoạt động thiện nguyện gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền PCCC và CNCH

Năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản trên 10 tỷ đồng và 580 sự cố, tai nạn làm 500 người chết, 252 người bị thương. Tuy giảm về số vụ cháy, giảm thiệt hại về người và tài sản so với năm trước nhưng tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng. Trung tá Nguyễn Thị Anh Thư-Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-cho biết: “Các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ gắn liền với công tác chuyên môn, đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời, nội dung tuyên truyền được chúng tôi triển khai dưới nhiều hình thức, ưu tiên tuyên truyền qua các ứng dụng mạng xã hội, phương tiện thông tin truyền thông”.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia yêu thương-Tết ấm tình quân dân” tại phường Thắng Lợi (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Ánh

Theo đó, Chi Đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các trường học tổ chức hàng chục buổi tập huấn nhằm giúp các em học sinh có những kiến thức cơ bản về an toàn PCCC, phòng tránh đuối nước, tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ bạn bè khi gặp tai nạn, sự cố, nhất là xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra trong trường học, gia đình. Sau khi được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại chỗ, em Nguyễn Thị Hồ Như Thảo-học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) chia sẻ: “Các anh Cảnh sát PCCC hướng dẫn chúng em nhiều kỹ năng rất bổ ích, giúp em và các bạn tự tin khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoại khóa. Khi về nhà, em sẽ nói với người thân cùng chấp hành tốt các quy định phòng cháy, chữa cháy”.

Đa dạng hóa các hoạt động thiện nguyện

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã vận động, quyên góp hàng chục triệu đồng giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó, Đề án “Cùng em đến trường” hỗ trợ 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 300.000 đồng/tháng/em; trao tặng 42 máy điện thoại thông minh cho các em học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá 126 triệu đồng nhằm hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; cấp phát 250 suất cơm cho các bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Đại úy Trần Ngọc Huân-Bí thư Chi Đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-chia sẻ: Công tác Đoàn có vai trò rất quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Khi được phân công tham gia chương trình hướng về cơ sở, các đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia sôi nổi. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để giúp cán bộ Đoàn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với các tổ chức Đoàn, hội trong và ngoài lực lượng Công an.

Dịp Tết Nhâm Dần, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng 128 suất quà trị giá hơn 64 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê. Nhận quà từ lực lượng Công an, ông Huỳnh Ngọc Bính-nạn nhân chất độc da cam tại phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) xúc động nói: “Tôi từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Được các bạn đoàn viên thanh niên Công an thường xuyên thăm hỏi, động viên, tôi cảm thấy rất quý mến và trân trọng”.