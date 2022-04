Thấy dấu hiệu này ở móng tay, nên sớm đi khám thận!

Thận có chức năng lọc độc tố ra khỏi máu và bài tiết chúng qua nước tiểu. Nếu thận gặp vấn đề, cơ thể sẽ xuất hiện một số dấu hiệu. Một trong số đó là ở móng tay và móng chân.

Bệnh thận là một nhóm các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải ra khỏi cơ thể của thận. Nguyên nhân có thể do một số yếu tố gây ra, chẳng hạn như sỏi thận hay bệnh thận mạn tính, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, nếu móng tay, móng chân có màu vàng hoặc có một lằn màu trắng hiện lên rõ ràng ở mép móng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo thận đang có vấn đề. Minh họa: Shutterstock

Nếu thận bị bất ổn, cơ thể sẽ xuất hiện một số dấu hiệu đáng chú ý như chu kỳ giấc ngủ bị gián đoạn, người mệt mỏi, màu nước tiểu bất thường, tiểu nhiều. Tất cả đều cho thấy chức năng lọc chất thải của thận đang bị vấn đề.

Ngoài ra, bệnh thận còn có thể tác động lớn đến màu sắc của móng. Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD), nếu móng tay, móng chân có màu vàng hoặc có một lằn màu trắng hiện lên rõ ràng ở mép móng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo thận đang có vấn đề.

Các đường màu trắng trên móng tay xuất hiện khá phổ biến, trong hầu hết trường hợp là do thiếu hụt chất dinh dưỡng hoặc bị chấn thương. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Dermatology Research and Therapy phát hiện những người có nguy cơ cao bị suy thận mạn tính thì thường sẽ xuất hiện các đốm hoặc đường trắng trên móng tay.

Ngoài ra, một dấu hiệu khác của bệnh thận là móng giòn. Móng tay, móng chân giòn là biểu hiện cơ thể đang mất nước. Trong khi đó, mất nước là vấn đề thường gặp của bệnh thận. Nguyên nhân là do chức năng lọc của thận kém đi, dẫn đến mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Những thay đổi ở móng thường không phải là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thấy một trong số các triệu chứng trên ở móng tay thì mọi người nên đến bác sĩ kiểm tra để biết chắc thận của mình có đang thực sự khỏe mạnh hay không, theo Healthline.