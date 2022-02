8 lợi ích làm đẹp của quả táo xanh

Theo Stylecraze, táo xanh có nhiều công dụng trong việc dưỡng da và chăm sóc tóc. Dưới đây là 8 lợi ích làm đẹp của táo xanh.



Táo xanh có nhiều lợi ích trong việc làm đẹp như giảm mụn, trị gàu, giữ cho vóc dáng thon gọn. Ảnh: Thanh Ngọc

Chống lão hóa da

Các chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C và phenol có trong quả táo xanh đóng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn quá trình lão hóa sớm. Các gốc tự do tồn tại trong cơ thể gây ra sự xuất hiện sớm của nếp nhăn và đốm đen. Do đó, thường xuyên ăn táo xanh giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, giữ cho da tươi trẻ, căng tràn sức sống.

Dưỡng ẩm cho da

Mặt nạ làm từ quả táo xanh có thể dưỡng ẩm sâu cho làn da. Đồng thời, dùng táo xanh làm mặt nạ còn giúp loại bỏ sự xuất hiện của các nếp nhăn cải thiện kết cấu làn da, để da căng tròn, mềm mại.

Bên cạnh đó, uống nước ép táo xanh còn cải thiện mức độ hydrat hóa của da, để da tránh bị khô, gây bong tróc, nổi vảy.

Nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Nhờ hàm lượng vitamin dồi dào, táo xanh có tác dụng làm trắng và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Thêm vào đó, quả táo xanh còn chứa protein collagen và elastin giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong và tạo độ đàn hồi cho da.

Kiểm soát mụn và ngăn ngừa các bệnh về da

Sử dụng táo xanh cũng là một phương pháp trị mụn hiệu quả. Ăn táo xanh thường xuyên giúp kiểm soát và ngăn ngừa mụn. Ngoài ra, vitamin C trong táo xanh còn hỗ trợ điều trị thâm do mụn để lại.

Bên cạnh đó, thường xuyên uống nước ép táo xanh giúp làn da nhận được một lượng chất dinh dưỡng cần thiết, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây bệnh chàm và ung thư da.

Loại bỏ quầng thâm mắt

Các quầng thâm màu nâu cùng với bọng mắt là dấu hiệu cho thấy làn da đang già đi do căng thẳng quá độ và mất ngủ. Nước ép táo xanh có những tác động tích cực trong việc giải tỏa căng thẳng, giúp giấc ngủ ngon hơn, cải thiện tình trạng thâm mắt.

Giảm gàu

Hỗn hợp được tạo ra từ lá và vỏ của táo xanh có tác dụng chữa gàu một cách tự nhiên. Có thể đun nóng hỗn hợp này rồi sử dụng như một loại dầu gội đầu để trị gàu. Bên cạnh đó, có thể loại bỏ gàu bằng cách dùng nước ép táo xanh để xoa bóp da đầu.

Thúc đẩy sự phát triển của tóc

Giàu vitamin và khoáng chất, nước ép táo xanh là một phương thuốc tự nhiên để thúc đẩy sự phát triển của táo, ngăn ngừa tóc gãy rụng. Do đó, nếu muốn sở hữu mái tóc dài và chắc khỏe, có thể thêm táo xanh vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Giữ cho vóc dáng thon gọn

Nước ép táo xanh chứa nhiều khoáng chất như sắt, kali và mangan. Tất cả những khoáng chất này giúp thúc đẩy tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Bên cạnh đó, táo xanh còn được xem như món ăn nhẹ bổ dưỡng, nhiều chất xơ và ít chất béo, đường và natri. Nước ép táo xanh có tác dụng hạn chế cơn đói, cải thiện khả năng đốt cháy calo, giữ cho vóc dáng thon gọn.