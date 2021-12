Khoai sọ và những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Khoai sọ là thực phẩm quen thuộc và phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt. Loại khoai này không chỉ làm nên các món ăn ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.





Cải thiện hệ tiêu hóa



Hàm lượng chất xơ cao được tìm thấy trong khoai sọ rất hữu ích trong việc hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa. Tiêu thụ khoai sọ giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình tiêu hóa được trơn tru.



Từ đó có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng như thừa khí, đầy hơi, chuột rút, táo bón và thậm chí là tiêu chảy.



Giúp kiểm soát lượng đường trong máu



Khoai sọ có chứa hai loại carbohydrate có lợi cho việc quản lý lượng đường trong máu là chất xơ và tinh bột kháng.



Ngoài ra, loại khoai này cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ các loại carbohydrates khác, ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn.



Do đó, bổ sung khoai sọ vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp kiểm soát lượng đường huyết và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.



Tăng cường miễn dịch và phòng chống ung thư



Hàm lượng cao vitamin A, vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa phenolic khác được tìm thấy trong khoai sọ không chỉ tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn giúp loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm khỏi hệ thống cơ thể. Bên cạnh đó, cryptoxanthin được tìm thấy trong khoai sọ, có liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ phát triển cả ung thư phổi và ung thư miệng.



Cải thiện sức khỏe tim mạch



Một cốc khoai sọ có 0,1g chất béo và cholesterol, vì vậy ăn loại khoai này sẽ giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Bạn có thể tiêu thụ nhiều khoai sọ mà không lo tăng cân hoặc các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến thức ăn béo như bệnh tim hoặc thận. Ngoài ra, khoai sọ cũng cung cấp 19% lượng vitamin E cần thiết hàng ngày để ngăn ngừa nguy cơ đau tim.



Tăng cường thị giác



Khoai sọ có chứa các chất chống oxy hóa khác nhau, bao gồm beta-carotene và cryptoxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp cải thiện thị lực bằng cách ngăn chặn các gốc tự do tấn công các tế bào mắt và gây thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể.



Ngăn ngừa mất xương



Khoai sọ bao gồm 0,179 mg đồng, chiếm 19,89% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Hàm lượng đồng có trong khoai sọ đóng một vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình mất xương và loãng xương ở phụ nữ lớn tuổi khi được kết hợp với các khoáng chất quan trọng khác như kẽm, canxi và mangan.



Hơn nữa, đồng có đặc tính tăng cường xương và chất tạo collagen, giúp xương và các mô liên kết chắc khỏe.



Khoai sọ có chứa canxi oxalate, vì vậy, khi chế biến loại khoai này, bạn cần ngâm kỹ và nấu chín để giảm đi lượng oxalate nhằm ngăn ngừa sỏi thận và bệnh gút.

https://laodong.vn/suc-khoe/khoai-so-va-nhung-loi-ich-tuyet-voi-doi-voi-suc-khoe-983529.ldo



Theo PHỐ HOÀI (LĐO/HEALTHYHUEMANS)