Phát hiện mới: Thực phẩm số 1 giúp giảm nguy cơ trầm cảm

Năm ngoái, nấm đã được chú ý vì một phần tiềm năng của chúng trong việc ngăn ngừa ung thư. Nhưng không những thế, chúng cũng có thể giúp sức khỏe tinh thần của bạn tăng lên đáng kể.





Trong một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Affective Disorders, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu trên 24.000 người trưởng thành ở Mỹ, theo dõi thói quen ăn uống và những thay đổi về sức khỏe tâm thần của họ trong 11 năm.





Nấm. Ảnh: Shutterstock



Họ phát hiện ra rằng những người ăn nhiều nấm hơn có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn 43% trong khoảng thời gian đó so với những người hoàn toàn không ăn nấm, theo Eat This, Not That!

Ăn nấm có thể giảm nguy cơ trầm cảm



Lý do có thể liên quan đến nhiều hợp chất hoạt tính sinh học mà nấm có rất nhiều, bao gồm vitamin B12, chất chống oxy hóa và axit amin chống viêm, tất cả đều có liên quan đến việc giảm trầm cảm và lo lắng trong quá khứ,



Theo tiến sĩ Djibril Ba, trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia quản lý dữ liệu nghiên cứu tại Đại học Y Penn State ở Mỹ, căng thẳng oxy hóa là sự mất cân bằng trong cơ thể xảy ra khi bạn sản xuất quá nhiều gốc tự do - nguyên nhân gây ra viêm nhiễm - và bạn không có đủ chất chống oxy hóa trong cơ thể để chống lại chúng, theo Eat This, Not That!



Đó là lý do tại sao ăn thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa lại là một biện pháp tăng cường sức khỏe của bạn vì nó cho phép bạn giảm mức độ căng thẳng oxy hóa đó xuống.



Mặc dù nấm dường như có tác dụng như vậy trong việc phòng ngừa, nhưng tiến sĩ Ba nói rằng không biết liệu ăn nấm khi bạn đã bị trầm cảm có hữu ích hay không.



Tiến sĩ Ba và các đồng nghiệp của mình đã cố gắng xác định mức độ của chiến lược đó bằng cách yêu cầu một số người tham gia bị trầm cảm thay thế thịt đỏ hoặc thịt đã qua chế biến bằng nấm trong nhiều bữa ăn.



Tuy nhiên, họ không tìm thấy sự giảm đáng kể các triệu chứng trầm cảm, vì vậy có thể nấm chỉ là một chiến thuật phòng ngừa hơn là một phương pháp điều trị bổ sung.



Nếu bạn đang tìm cách tận dụng những ưu điểm của nấm nhưng lại không thích mùi vị, có những lựa chọn khác có chứa hợp chất chính mà tiến sĩ Ba nêu bật, đó là một axit amin được gọi là ergothioneine.



Mặc dù nấm - đặc biệt là nấm sò (nấm bào ngư) - là nguồn tốt nhất, nhưng các loại thực phẩm khác có chứa nó bao gồm gan, thận, đậu đen và đỏ, và cám yến mạch.



Tiến sĩ Ba nói: “Ergothioneine chỉ có thể được thu nhận thông qua thực phẩm.



"Vì vậy, tập trung vào việc đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn uống có thể là một cách hữu ích để ngăn ngừa stress oxy hóa và giảm nguy cơ trầm cảm", tiến sĩ Ba cho biết thêm, theo Eat This, Not That!

