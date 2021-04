Khoa học nói về tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều muối

Chắc hẳn ai cũng biết: tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Một số trong số này cực kỳ nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tim, tử vong sớm và ung thư dạ dày.



Muối. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Và, có một tác dụng phụ đáng kể trong ngắn hạn đáng lưu ý nếu bạn ăn quá nhiều muối, chủ yếu là khi chúng ta bước vào mùa hè, là hydrat hóa, theo Eat This, Not That!

Hãy nghĩ về cảm giác của bạn sau khi ăn một phần khoai tây chiên hoặc một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ siêu mặn khác. Miệng và cổ họng của bạn cảm thấy khô, da của bạn cảm thấy ngứa và thậm chí bạn có thể bị suy giảm năng lượng. Điều này là do muối làm cho chúng ta mất nước, mặc dù hầu hết mồ hôi của chúng ta đều là muối.

Vì vậy, khi chúng ta ăn thức ăn mặn đồng thời đang ở dưới ánh nắng mặt trời, cơn khát của chúng ta càng trở nên dữ dội hơn. Khi điều này xảy ra, chúng ta có thể phải uống quá nhiều nước, dẫn đến việc đi vệ sinh quá nhiều lần.



Cẩn thận với những món ăn vặt chứa nhiều muối. Ảnh: SHUTTERTOCK

Tuy nhiên, nếu chúng ta không đáp ứng nhu cầu nước của cơ thể, nó có thể có tác động nguy hiểm đến hệ thống của chúng ta, dẫn đến một tình trạng gọi là tăng natri huyết. Đây là khi chúng ta có mức muối bất thường cao hơn mức được coi là lành mạnh và an toàn.

Như một cách để phục hồi và làm loãng natri, cơ thể chúng ta có thể thải nước ra khỏi tế bào vào máu. Nếu điều này diễn ra quá lâu, nó có thể gây co giật, hôn mê hoặc trong trường hợp xấu nhất là tử vong, theo Eat This, Not That!

Vậy làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ chính mình?

Đó là kết hợp lượng natri của chúng ta với lượng nước tiêu thụ đầy đủ. Thay vì uống đồ ngọt khi thèm mặn, hãy uống nhiều nước để bù lại lượng nước mất đi. Nếu cảm thấy cơ thể mất nước quá nhiều, bạn cũng có thể bổ sung chất điện giải theo khuyến nghị của bác sĩ.

Một chút muối làm cho bữa ăn trở nên ngon hơn và giúp bạn hài lòng. Nhưng quá nhiều muối có thể “xát muối” vào vết thương của bạn. Tốt hơn hết là bạn nên vượt qua cơn cám dỗ “ăn mặn” để tốt cho sức khỏe, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)