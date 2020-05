5 loại trà thảo mộc tốt cho sức khỏe nên uống vào mùa dịch COVID-19

Trong mùa dịch COVID-19, việc tăng sức đề kháng cho cơ thể là rất cần thiết. Ngoài việc ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin thì bạn cũng có thể uống những loại trà thảo mộc. Trà thảo mộc không chỉ có mùi hương thơm mà chúng còn có đặc tính tăng cường sức khỏe, giúp làm đẹp, an thần.

Trà thảo mộc đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ nay. Mặc dù tên gọi là “trà thảo mộc” nhưng không hoàn toàn được làm từ những loại trà nguyên chất như trà xanh, trà ô long, được ủ từ lá của cây trà. Mặt khác, trà thảo mộc có thể được làm từ trái cây khô, trà hoa, gia vị hoặc cây cỏ. Điều này cũng khiến cho các loại trà thảo mộc có nhiều hương thơm và hương vị khác nhau.

Trà hoa cúc

Ảnh: Healthline

Hai nghiên cứu đã xem xét tác dụng của trà hoa cúc hoặc chiết xuất của nó đối với các vấn đề về giấc ngủ ở người. Trong một nghiên cứu trên 80 phụ nữ sau sinh gặp vấn đề về giấc ngủ, uống trà hoa cúc trong hai tuần đã giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm các triệu chứng trầm cảm. Một nghiên cứu khác ở 34 bệnh nhân mắc chứng mất ngủ cho thấy sự cải thiện cận biên khi thức dậy vào ban đêm, thời gian ngủ và hoạt động ban ngày sau khi uống chiết xuất hoa cúc hai lần một ngày.

Hơn nữa, hoa cúc có thể không chỉ hữu ích như một trợ giúp giấc ngủ. Nó cũng được cho là có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và bảo vệ gan.

Trà bạc hà

Ảnh: Healthline

Trà bạc hà là một trong những loại trà thảo dược được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Thông thường, mọi người thường uống trà bạc hà để hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa, nhưng nó cũng có đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư, kháng khuẩn và kháng vi-rút.

Ngoài ra, tinh dầu bạc hà có hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích Do đó, khi bạn gặp khó chịu về tiêu hóa, cho dù đó là do chuột rút, buồn nôn hoặc khó tiêu, trà bạc hà là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời mà bạn có thể thử.

Trà gừng

Ảnh: Healthline

Trà gừng là một thức uống có hương vị cay, nồng mùi gừng, nó có chứa các chất chống oxy hóa lành mạnh, có khả năng chống lại bệnh tật. Nó cũng giúp chống viêm và kích thích hệ thống miễn dịch, nhưng nó được biết đến nhiều nhất là một phương thuốc hiệu quả cho chứng buồn nôn, buồn nôn trong thời kỳ đầu mang thai hay là buồn no do say tàu xe.

Gừng cũng có thể giúp giảm đau bụng kinh, hoặc đau kinh nguyệt.

Trà Hibiscus (Atiso đỏ)

Trà Hibiscus được làm từ những bông hoa đầy màu sắc của cây Roselle. Nó có một màu đỏ hồng và hương vị hoa quả tươi mát. Bạn có thể thưởng thức nóng hoặc đá. Ngoài màu sắc đậm và hương vị độc đáo, trà Atiso đỏ còn mang đến những lợi ích cho sức khỏe.

Ảnh: Healthline

Ví dụ, trà Hibiscus có đặc tính chống vi-rút và các nghiên cứu về ống nghiệm đã cho thấy chiết xuất của nó có hiệu quả cao đối với các chủng cúm gia cầm. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể cho thấy uống trà Hibiscus có thể giúp bạn chống lại virus như cúm.

Một số nghiên cứu đã điều tra tác động của trà này đối với nồng độ lipid máu cao. Một vài nghiên cứu đã tìm thấy nó có hiệu quả và có ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ lipid trong máu.

Trà chanh

Trà chanh có hương vị nhẹ, thơm và dường như có đặc tính tăng cường sức khỏe.

Trong một nghiên cứu nhỏ ở 28 người uống trà lúa mạch hoặc trà chanh trong sáu tuần, nhóm trà chanh đã cải thiện độ đàn hồi của động mạch. Độ cứng động mạch được coi là yếu tố nguy cơ của bệnh tim, đột quỵ và suy giảm tinh thần.

Ảnh: Medical News Today

Một nghiên cứu khác ở các nhân viên X quang cho thấy uống trà chanh hai lần một ngày trong một tháng làm tăng các enzyme chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương oxy hóa đối với tế bào và DNA. Do đó, những người tham gia cũng cho thấy các dấu hiệu tổn thương lipid và DNA được cải thiện.

Bằng chứng sơ bộ cũng cho thấy rằng tinh dầu chanh có thể cải thiện nồng độ lipid máu cao.