Cách BlackPink khiến fan Việt bỏ 10 triệu đồng mua vé ở sân Mỹ Đình

Khác với hình ảnh lạnh lùng xây dựng trên mạng xã hội, rapper được mệnh danh là "cây Chanel sống" hoàn toàn hết mình trên sân khấu. Đây là một trong những lý do giúp Jennie có đông fan nhất trong bốn thành viên BlackPink. Ảnh: Somewhere in Hanoi.