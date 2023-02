Quan Kế Huy (phim Everything Everywhere All at Once) và Hồng Châu (phim The Whale) lần lượt góp mặt ở hạng mục Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại mùa giải Oscar 2023. Màn trình diễn đột phá của hai ngôi sao gốc Việt trong năm qua nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình.