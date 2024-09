Bão Yagi khả năng mạnh lên giật cấp 15, có ảnh hưởng tới đất liền nước ta?

Trong số 95 trận động đất xảy ra trong tháng 8/2024, có 93 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; 2 trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và thành phố Lào Cai.

Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ đêm 24/8 đến sáng 25/8, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra lũ lớn khiến 3 người thương vong và nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Ngày hôm nay (24/8), mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Các khu vực khác của miền Bắc cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến sáng ngày 25/8, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ.

(GLO)- Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, chấm dứt đợt hạn nhiều ngày qua.

Từ chiều tối và đêm 11-15/8 Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lũ gây hư hỏng nhiều đoạn đường quốc lộ, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại tỉnh Hà Giang.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.