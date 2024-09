Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão có tên quốc tế là Yagi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Dự báo khoảng đêm 3/9, bão đi vào Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ và di chuyển vào Biển Đông, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 5/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ bão có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh.

Từ ngày 4-6/9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, vùng gần tâm bão gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15.

Cùng với đó, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2-4m. Ngày 4-6/9, sóng biển tại khu vực trên có thể tăng lên 5-7m, biển động dữ dội và rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực này.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều 2/9 đến hết ngày 3/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm (tập trung vào chiều và đêm).

Chiều tối và đêm 2/9, khu vực Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 3/9, mưa lớn có xu hướng giảm xuống, ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 6/9 (tập trung vào chiều, tối). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đắk Lắk và Bình Thuận đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa cho các quận, huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thường Tín và Hà Đông.

Cảnh báo, từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 2/9, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào, dông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành khác như Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm... , trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, từ 15 giờ 20 phút tới 20 giờ 20 phút ngày 2/9, các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến tại Đắk Lắk từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Bình Thuận từ 15- 35mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận); Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar, Krông Ana, Krông Búk, Ea H’leo, M’Đrắk, Lắk (tỉnh Đắk Lắk). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết các khu vực tối 2/9 và ngày 3/9: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có lúc có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to (tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

