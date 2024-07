Bão số 2 bắt đầu gây mưa lớn, đề phòng sạt lở đất, lũ quét

Các tỉnh được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, vào sáng nay, ATNĐ vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão (bão số 2). Vào hồi 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo, 7h ngày mai, vị trí tâm bão ở 19 độ Vĩ Bắc -109,7 độ Kinh Đông; trên đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, nơi trên 60mm.

Đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, một số nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi diễn biến và cảnh báo thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận tiếp tục quản lý chặt phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp yêu cầu tàu thuyền thoát hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Từ 16h hôm qua, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy. Tuy nhiên, thủy điện Hòa Bình vẫn đang xả lũ, do đó các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình cần tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều.

Các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du.