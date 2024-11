Bà Nay Kđam Tha My làm Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm bà Nay Kđam Tha My giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: T.D

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hòa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1444-QĐ/TU ngày 29-10-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm bà Nay Kđam Tha My-Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là 5 năm kể từ ngày 6-11-2024.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và tặng hoa, phát biểu chúc mừng bà Nay Kđam Tha My. “Đồng chí Nay Kđam Tha My là cán bộ được đào tạo bài bản, công tác nhiều năm tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là ghi nhận, đánh giá cao đối với cá nhân đồng chí Nay Kđam Tha My trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao thời gian qua. Đề nghị đồng chí Nay Kđam Tha My tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, năng lực công tác và sự nhiệt huyết của sức trẻ để nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm, giúp đỡ để đồng chí My hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”-ông Thái nhấn mạnh.

Bà Nay Kđam Tha My phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.D

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nay Kđam Tha My bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, tín nhiệm phân công bản thân giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng xin tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu, những lời động viên, chia sẻ của đồng chí Huỳnh Quang Thái và hứa sẽ sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới.

Tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nay Kđam Tha My sinh ngày 18-10-1982, quê ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc Ê đê. Tháng 8-2008, đồng chí Nay Kđam Tha My được nhận vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy; Tháng 6-2014, được điều chuyển công tác tại Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đến tháng 3-2024, đồng chí Nay Kđam Tha My được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Nội Chính Tỉnh ủy. Ngày 6-11-2024, đồng chí Nay Kđam Tha My được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.