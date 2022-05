Theo Dr.Axe, dầu vani có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như chống oxy hóa, chống lại nhiễm trùng. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của dầu vani.



7 lợi ích của tinh dầu nghệ đối với sức khoẻ



Dầu vani có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ đặc tính chống oxy hóa và giảm viêm. Đồ họa: Doãn Hằng



Chống oxy hóa



Các đặc tính chống oxy hóa của dầu vani bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa gây ra, nhờ đó, cơ thể miễn dịch tốt đối với một số bệnh nguy hiểm như ung thư và lão hóa sớm.



Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt



Dầu vani kích thích hoạt động của estrogen, có liên quan đến việc điều hòa kinh nguyệt và làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt.



Sử dụng dầu vani như một phương thuốc tự nhiên giúp xoa dịu mệt mỏi, giảm đầy hơi, cân bằng cảm xúc cho phụ nữ trong giai đoạn tiền kinh nguyệt. Bên cạnh đó, dầu vani còn có tác dụng như một loại thuốc an thần, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.



Ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư



Tinh dầu vani có đặc tính chống ung thư, giúp ức chế sự phát triển của ung thư trước khi bệnh ung thư bộc phát. Điều này là do dầu vani có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào, bảo vệ DNA và tiêu diệt tế bào có khả năng phát triển thành tế bào ung thư.



Chống lại nhiễm trùng



Một số thành phần có trong dầu vani như eugenol và vanillin hydroxybenzaldehyde, có khả năng chống nhiễm trùng. Dầu vani hoạt động như một chất kháng khuẩn, giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây hại cho đường hô hấp và da.



Chống trầm cảm



Dầu vani có tác dụng làm dịu não bộ, giúp làm dịu cơn tức giận, mất ngủ, căng thẳng và lo lắng. Đồng thời, dầu vani còn có đặc tính an thần, có hiệu quả trong việc điều trị trầm cảm một cách tự nhiên.



Giảm viêm



Viêm là phản ứng tự nhiên bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây hại. Tuy nhiên chứng viêm mãn tính lại gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Dầu vani có tác dụng giảm viêm nhiễm, giúp hệ thống hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tuần hoàn và bài tiết khỏe mạnh.



Ngoài ra, dầu vani còn có khả năng làm giảm cholesterol xấu và giảm mức chất béo trung tính, có lợi cho việc điều trị viêm khớp.



Giảm huyết áp



Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ, đau tim và tiểu đường. Tác dụng an thần của dầu vani giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên. Ngoài ra, dầu vani còn hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng oxy hóa và làm giãn nở các động mạch, nhờ đó làm giảm huyết áp.





https://laodong.vn/dinh-duong-am-thuc/7-loi-ich-suc-khoe-cua-dau-vani-1044602.ldo

Theo OÃN HẰNG (LĐO/DR.AXE)