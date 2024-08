Xu hướng người trẻ có nhà nhưng cho thuê và đi ở trọ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần do tuổi cao, bệnh nặng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam.

Tối 16.7, thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết đã phối hợp với công an các huyện Tây Sơn, Tuy Phước (Bình Định) ngăn chặn kịp thời nhóm 30 thanh thiếu niên chuẩn bị đi đánh nhau.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam rồi bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia.

Thời gian gần đây, Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường ĐH Vinh (Nghệ An) bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nữ sinh đã “đốn tim” người xem.

Tấm ảnh 'Sheep Farming Of The Cham People' (Nghề chăn nuôi cừu của người Chăm) và "Hand Of Ripe Rice Season" (Bàn tay mùa lúa chín) của chàng trai Việt đã giành giải tại một cuộc thi ảnh quốc tế.