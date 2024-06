Việt Nam ứng phó thế nào với 2 triệu cú sét?

Ngày và đêm 25/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Ngày 24/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm).

Chiều và tối 23/5, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo trong sáng nay (19/5), mưa xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An, nhiều nơi mưa to đến rất to.