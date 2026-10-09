Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân)

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Ngày 8-10, R&I nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng “Tích cực” lên BBB-, triển vọng “Ổn định”. Theo Bộ Tài chính, đây là lần đầu Việt Nam được R&I đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư.

giao-dich-ngoai-hoi-tai-mot-ngan-hang-anh-giang-huyjpg.jpg
Giao dịch ngoại hối tại một ngân hàng. Ảnh: Giang Huy/VnExpress

Mức BBB- có ý nghĩa đáng chú ý bởi đây là ngưỡng thấp nhất trong nhóm xếp hạng đầu tư theo thang điểm của các tổ chức như R&I, S&P và Fitch. Việc nâng hạng phản ánh nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Tổ chức này cho rằng tăng trưởng của Việt Nam có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi quá trình chuyển sang mô hình dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các cải cách về tinh gọn bộ máy, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn cũng được R&I đánh giá tích cực.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam đang ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi ngân sách và nợ công được dự báo tăng, tổ chức này chưa nhận thấy lo ngại về tính bền vững của nợ, trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng và Chính phủ kiểm soát chi thường xuyên.

Ở khu vực đối ngoại, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, FDI được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp, qua đó hỗ trợ sức chống chịu của nền kinh tế.

Ý nghĩa đáng chú ý nhất của việc đạt mức đầu tư nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Trước đó, trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Brook Taylor - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital, cho rằng xếp hạng tín nhiệm đầu tư có thể trực tiếp giúp giảm chi phí huy động vốn và mở cửa cho những nhóm nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư quốc gia - những định chế thường bị hạn chế đầu tư vào các thị trường dưới mức đầu tư.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và các động lực tăng trưởng mới.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, tổng mức vốn từ ngân sách nhà nước lên tới 8,22 triệu tỷ đồng. Quốc hội đồng thời định hướng sử dụng đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt thêm nguồn lực ngoài nhà nước và thúc đẩy hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng chiến lược.

Khi mức độ tín nhiệm quốc gia được cải thiện, tác động tích cực không chỉ nằm ở việc Chính phủ có thêm điều kiện huy động vốn. Mặt bằng rủi ro quốc gia được đánh giá tốt hơn cũng có thể tạo hiệu ứng thuận lợi đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nỗ lực thu hút vốn FDI

Nỗ lực thu hút vốn FDI

(GLO)- Hiện nay, tỉnh Gia Lai tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư, đăng ký và triển khai dự án trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

null