Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Ngày 8-10, R&I nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng “Tích cực” lên BBB-, triển vọng “Ổn định”. Theo Bộ Tài chính, đây là lần đầu Việt Nam được R&I đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư.

Giao dịch ngoại hối tại một ngân hàng. Ảnh: Giang Huy/VnExpress

Mức BBB- có ý nghĩa đáng chú ý bởi đây là ngưỡng thấp nhất trong nhóm xếp hạng đầu tư theo thang điểm của các tổ chức như R&I, S&P và Fitch. Việc nâng hạng phản ánh nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Tổ chức này cho rằng tăng trưởng của Việt Nam có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi quá trình chuyển sang mô hình dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các cải cách về tinh gọn bộ máy, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn cũng được R&I đánh giá tích cực.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam đang ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi ngân sách và nợ công được dự báo tăng, tổ chức này chưa nhận thấy lo ngại về tính bền vững của nợ, trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng và Chính phủ kiểm soát chi thường xuyên.

Ở khu vực đối ngoại, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, FDI được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp, qua đó hỗ trợ sức chống chịu của nền kinh tế.

Ý nghĩa đáng chú ý nhất của việc đạt mức đầu tư nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Trước đó, trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Brook Taylor - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital, cho rằng xếp hạng tín nhiệm đầu tư có thể trực tiếp giúp giảm chi phí huy động vốn và mở cửa cho những nhóm nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư quốc gia - những định chế thường bị hạn chế đầu tư vào các thị trường dưới mức đầu tư.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và các động lực tăng trưởng mới.