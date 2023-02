Công ty TNHH-KS LÀO-VẠN LỢI cần tuyển người lao động. Điện thoại liên hệ: 0084964221317 - 008562092125555 gặp ông Nguyễn Bình An.

Trường Mầm non SOS Pleiku cần tuyển 4 giáo viên mầm non (dưới 30 tuổi; tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên; tin học A). Lương và các chế độ được hưởng theo quy định.