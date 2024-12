Thượng úy Phạm Thanh Tú giữ chức Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-12, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Phạm Hồng Sơn-Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thanh niên cho đồng chí Thượng úy Phạm Thanh Tú.

Tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Hồng Sơn đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và tặng hoa chúc mừng Thượng úy Phạm Thanh Tú-Cán bộ Ban Thanh niên-Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh.

Thượng tá Phạm Hồng Sơn-Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thượng úy Phạm Thanh Tú. Ảnh: Hữu Trường

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Hồng Sơn chúc mừng Thượng úy Phạm Thanh Tú vinh dự được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, ghi nhận quá trình nỗ lực cố gắng phấn đấu trong công tác, góp phần quan trọng cho sự phát triển của phong trào thanh niên Công an tỉnh Gia Lai trong những năm qua.

Đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, trọng trách cao hơn bản thân Thượng úy Phạm Thanh Tú cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cầu thị, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác, không ngừng phấn đấu cùng tập thể Ban Thanh niên và phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị hoàn thành tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng úy Phạm Thanh Tú bày tỏ niềm vinh dự khi được các cấp lãnh đạo tin tưởng, bổ nhiệm và hứa quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể Ban Thanh niên và Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công an tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển vững mạnh.